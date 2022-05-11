СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США
Rolling Stone: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп во время своего президентского срока интересовался вопросом, обладает ли Китай секретной технологией, позволяющей ему создавать искусственные ураганы и направлять их в США, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
"Я присутствовал (однажды), когда он спросил, "создает" ли Китай ураганы, чтобы отправлять их к нам... (Трамп) хотел знать, существует ли такая технология. Один парень в комнате ответил: "Насколько мне известно, нет, сэр". Я сдерживался, пока не вернулся в свой кабинет... Я не знаю, где (на тот момент) президент мог об этом услышать", - заявил один из источников.
Собеседники издания отметили, что Трамп начал опрашивать чиновников из органов национальной безопасности и других сотрудников о предполагаемом оружии во время первого года своего президентства, и его вопрос время от времени возникал по крайней мере до 2018 года. Два источника вспомнили, что в ходе второго года срока Трамп начал уходить от этой темы и иногда шутил по этому поводу.
Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.