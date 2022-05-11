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СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США - РИА Новости, 11.05.2022
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СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США
СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США - РИА Новости, 11.05.2022
СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США
Бывший американский президент Дональд Трамп во время своего президентского срока интересовался вопросом, обладает ли Китай секретной технологией, позволяющей... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:40
2022-05-11T10:40
в мире
китай
джо байден
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп во время своего президентского срока интересовался вопросом, обладает ли Китай секретной технологией, позволяющей ему создавать искусственные ураганы и направлять их в США, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники."Я присутствовал (однажды), когда он спросил, "создает" ли Китай ураганы, чтобы отправлять их к нам... (Трамп) хотел знать, существует ли такая технология. Один парень в комнате ответил: "Насколько мне известно, нет, сэр". Я сдерживался, пока не вернулся в свой кабинет... Я не знаю, где (на тот момент) президент мог об этом услышать", - заявил один из источников.Собеседники издания отметили, что Трамп начал опрашивать чиновников из органов национальной безопасности и других сотрудников о предполагаемом оружии во время первого года своего президентства, и его вопрос время от времени возникал по крайней мере до 2018 года. Два источника вспомнили, что в ходе второго года срока Трамп начал уходить от этой темы и иногда шутил по этому поводу.Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
https://ria.ru/20220507/tramp-1787339668.html
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в мире, китай, джо байден, сша, дональд трамп
10:40 11.05.2022
 
СМИ: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США

Rolling Stone: Трамп интересовался, может ли Китай создавать ураганы для угрозы США

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп во время своего президентского срока интересовался вопросом, обладает ли Китай секретной технологией, позволяющей ему создавать искусственные ураганы и направлять их в США, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
"Я присутствовал (однажды), когда он спросил, "создает" ли Китай ураганы, чтобы отправлять их к нам... (Трамп) хотел знать, существует ли такая технология. Один парень в комнате ответил: "Насколько мне известно, нет, сэр". Я сдерживался, пока не вернулся в свой кабинет... Я не знаю, где (на тот момент) президент мог об этом услышать", - заявил один из источников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 03:53
Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины
Собеседники издания отметили, что Трамп начал опрашивать чиновников из органов национальной безопасности и других сотрудников о предполагаемом оружии во время первого года своего президентства, и его вопрос время от времени возникал по крайней мере до 2018 года. Два источника вспомнили, что в ходе второго года срока Трамп начал уходить от этой темы и иногда шутил по этому поводу.
Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он проиграл на президентских выборах 3 ноября 2020 года кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации Байдена, такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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