https://ria.ru/20220511/ulyukaev-1787965865.html

Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило

Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило - РИА Новости, 11.05.2022

Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило

Жалоб на решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не поступило, РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:32

2022-05-11T17:32

2022-05-11T18:00

происшествия

улюкаев

игорь сечин

тверь

роснефть

башнефть

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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Жалоб на решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не поступило, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. Последний день для обжалования - 11 мая."В суде жалоб по данному материалу нет", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что решение суда вступает в силу в четверг.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/ulyukaev-1786083755.html

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происшествия, улюкаев, игорь сечин, тверь, роснефть, башнефть