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Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило - РИА Новости, 11.05.2022
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Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило
Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило - РИА Новости, 11.05.2022
Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило
Жалоб на решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не поступило, РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:32
2022-05-11T18:00
происшествия
улюкаев
игорь сечин
тверь
роснефть
башнефть
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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Жалоб на решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не поступило, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. Последний день для обжалования - 11 мая."В суде жалоб по данному материалу нет", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что решение суда вступает в силу в четверг.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/ulyukaev-1786083755.html
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происшествия, улюкаев, игорь сечин, тверь, роснефть, башнефть
17:32 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
 
Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило

Жалоб на решение суда в Твери об освобождении Улюкаева по УДО не поступило

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Жалоб на решение суда об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не поступило, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.
Ранее Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении, участники процесса против него не возражали. По данным суда, на свободу Улюкаев, с учетом майских выходных, сможет выйти 12 мая, если решение не будет обжаловано. Последний день для обжалования - 11 мая.
"В суде жалоб по данному материалу нет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что решение суда вступает в силу в четверг.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:33В России
Стали известны подробности рассмотрения судом ходатайства об УДО Улюкаева
 
ПроисшествияУлюкаевИгорь СечинТверьРоснефтьБашнефть
 
 
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