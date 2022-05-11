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На Камчатке появится улица Защитников Донбасса - РИА Новости, 11.05.2022
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На Камчатке появится улица Защитников Донбасса
На Камчатке появится улица Защитников Донбасса - РИА Новости, 11.05.2022
На Камчатке появится улица Защитников Донбасса
Улица Рабочей смены в камчатском городе Елизово будет переименована в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T03:37
2022-05-11T03:37
общество
владимир солодов
донбасс
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Улица Рабочей смены в камчатском городе Елизово будет переименована в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания. Уверен, что инициатива будет поддержана, и мы увековечим память тех, кто сейчас на территории Донбасса участвует в специальной военной операции", — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.Во время празднования Дня Победы на Камчатке губернатор Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса. В пример он привел Сергея Булгакова, который погиб на огневой позиции, прикрывая отход своего отряда и раненого командира, что спасло жизни 39 человек.
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общество, владимир солодов, донбасс, петропавловск-камчатский, камчатский край
03:37 11.05.2022
 
На Камчатке появится улица Защитников Донбасса

Губернатор Камчатского края Солодов: на Камчатке появится улица Защитников Донбасса

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Улица Рабочей смены в камчатском городе Елизово будет переименована в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания. Уверен, что инициатива будет поддержана, и мы увековечим память тех, кто сейчас на территории Донбасса участвует в специальной военной операции", — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.
Во время празднования Дня Победы на Камчатке губернатор Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса. В пример он привел Сергея Булгакова, который погиб на огневой позиции, прикрывая отход своего отряда и раненого командира, что спасло жизни 39 человек.
 
ОбществоВладимир СолодовДонбассПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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