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На Камчатке появится улица Защитников Донбасса

На Камчатке появится улица Защитников Донбасса - РИА Новости, 11.05.2022

На Камчатке появится улица Защитников Донбасса

Улица Рабочей смены в камчатском городе Елизово будет переименована в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T03:37

2022-05-11T03:37

2022-05-11T03:37

общество

владимир солодов

донбасс

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Улица Рабочей смены в камчатском городе Елизово будет переименована в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания. Уверен, что инициатива будет поддержана, и мы увековечим память тех, кто сейчас на территории Донбасса участвует в специальной военной операции", — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.Во время празднования Дня Победы на Камчатке губернатор Владимир Солодов предложил называть улицы в городах и поселках региона в честь погибших защитников Донбасса. В пример он привел Сергея Булгакова, который погиб на огневой позиции, прикрывая отход своего отряда и раненого командира, что спасло жизни 39 человек.

донбасс

петропавловск-камчатский

камчатский край

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общество, владимир солодов, донбасс, петропавловск-камчатский, камчатский край