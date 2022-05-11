https://ria.ru/20220511/ukreprayon-1788009036.html

ВСУ заблокировали в Краматорске и Славянске более 90 тысяч мирных жителей

ВСУ заблокировали в Краматорске и Славянске более 90 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 11.05.2022

ВСУ заблокировали в Краматорске и Славянске более 90 тысяч мирных жителей

Украинские войска создали укрепрайон в агломерации Краматорск-Славянск, как ранее в Мариуполе, и заблокировали 90 тысяч мирных жителей, сообщил начальник... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:58

2022-05-11T21:58

2022-05-11T22:29

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска создали укрепрайон в агломерации Краматорск-Славянск, как ранее в Мариуполе, и заблокировали 90 тысяч мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: "Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!", — рассказал генерал.По его словам, всего в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных промышленных предприятий Краматорска и Славянска националисты заблокировали свыше 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как "живым щитом". Попытки мирного населения эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками нацбатов жестко пресекаются.Мизинцев отметил, что особый цинизм заключается в том, что "для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании "городов-крепостей".Генерал добавил, что Минобороны снова акцентирует внимание мирового сообщества на том, что подобные действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали, принципам международного гуманитарного права и фактически являются преступлениями против человечности и терроризмом, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители являются военными преступниками и террористами.Он призвал ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации принять все меры для эвакуации мирных жителей.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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