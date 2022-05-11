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СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине
СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине
Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины с участием... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:23
2022-05-11T23:28
игорь кириллов
россия
украина
сша
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины с участием США, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями СК России будет изучена информация о негуманных экспериментах в биолабораториях на Украине. Следственным комитетом будет запрошена информация в министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Он отмечал, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран.
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игорь кириллов, россия, украина, сша, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, министерство обороны сша
23:23 11.05.2022 (обновлено: 23:28 11.05.2022)
 
СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине

СК запросит у Минобороны данные об экспериментах в биолабораториях на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины с участием США, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователями СК России будет изучена информация о негуманных экспериментах в биолабораториях на Украине. Следственным комитетом будет запрошена информация в министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что следователи изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Он отмечал, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран.
 
Игорь КирилловРоссияУкраинаСШАСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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