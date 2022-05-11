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СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине

СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

СК запросит у Минобороны данные о биолабораториях на Украине

Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины с участием... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:23

2022-05-11T23:23

2022-05-11T23:28

игорь кириллов

россия

украина

сша

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины с участием США, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями СК России будет изучена информация о негуманных экспериментах в биолабораториях на Украине. Следственным комитетом будет запрошена информация в министерстве обороны РФ о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Он отмечал, что для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

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игорь кириллов, россия, украина, сша, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, министерство обороны сша