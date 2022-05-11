https://ria.ru/20220511/ukraina-1788016590.html
США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины, заявил Госдеп
США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 11.05.2022
США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины, заявил Госдеп
США готовы участвовать в восстановлении Украины, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:09
2022-05-11T23:09
2022-05-11T23:34
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
европейский инвестиционный банк
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США готовы участвовать в восстановлении Украины, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Это то, в чем мы абсолютно готовы принять участие", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к планам Европейского инвестиционного банка помочь восстановить разрушенное на Украине.Украинские власти оценивают ущерб для народного хозяйства страны от российской военной спецоперации в 600 миллиардов долларов и дают понять, что рассчитывают на замороженные в рамках санкций активы РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, европейский инвестиционный банк
23:09 11.05.2022 (обновлено: 23:34 11.05.2022)
США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины, заявил Госдеп
Нед Прайс: США "абсолютно готовы" участвовать в восстановлении Украины