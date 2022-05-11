Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ
Экс-военный Боке рассказал о военных преступлениях солдат из полка "Азов"
Пожар на рынке в городе Попасная
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший военный, служивший в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке, рассказал в эфире радио SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время гуманитарной поездки на Украину.
По словам ведущего программы, Боке доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства. Он провел несколько недель бок о бок с украинскими солдаты из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).
"Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными. <…> Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по тв, и тем, что я видел сам, есть огромная разница", — сказал Боке.
По словам волонтера, западные медиа не освещают зверства украинских военных: пытки и убийства мирных жителей. Также Боке был шокирован тем, что боевики из полка "Азов" носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов.
"И никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел", — добавил француз.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".