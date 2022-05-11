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Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022
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Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ
Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022
Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ
Бывший военный, служивший в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке, рассказал в эфире радио SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:28
2022-05-11T20:28
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший военный, служивший в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке, рассказал в эфире радио SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время гуманитарной поездки на Украину.По словам ведущего программы, Боке доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства. Он провел несколько недель бок о бок с украинскими солдаты из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела)."Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными. &lt;…&gt; Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по тв, и тем, что я видел сам, есть огромная разница", — сказал Боке.По словам волонтера, западные медиа не освещают зверства украинских военных: пытки и убийства мирных жителей. Также Боке был шокирован тем, что боевики из полка "Азов" носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов."И никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел", — добавил француз.Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220511/ispaniya-1787980841.html
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
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в мире, украина, франция, россия
20:28 11.05.2022
 
Француз побывал на Украине и рассказал о зверствах ВСУ

Экс-военный Боке рассказал о военных преступлениях солдат из полка "Азов"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на рынке в городе Попасная
Пожар на рынке в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на рынке в городе Попасная
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший военный, служивший в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке, рассказал в эфире радио SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время гуманитарной поездки на Украину.
По словам ведущего программы, Боке доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства. Он провел несколько недель бок о бок с украинскими солдаты из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).
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"Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными. <…> Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору. Между тем, что говорят по тв, и тем, что я видел сам, есть огромная разница", — сказал Боке.
По словам волонтера, западные медиа не освещают зверства украинских военных: пытки и убийства мирных жителей. Также Боке был шокирован тем, что боевики из полка "Азов" носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов.
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"И никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел", — добавил француз.
Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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