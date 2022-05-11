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Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad - РИА Новости, 11.05.2022
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Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad
Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad - РИА Новости, 11.05.2022
Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad
Решение Украины о приостановке прокачки части российского газа нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:23
2022-05-11T18:29
экономика
европа
украина
россия
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение Украины о приостановке прокачки части российского газа нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ, считают эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy."Украина, ключевая страна для транзита российского газа, ​​впервые нарушила поставки газа в Европу, объявив о форс-мажоре... Эффект домино от вывода очередной трубы из европейской газовой сети и потери потока газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки затруднит достижение странами своих целей по хранилищам (газа - ред.)", - полагают эксперты.Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.В Rystad также считают, что очередная сложность с российским транзитом ускорит отказ Европы от газа из РФ. Однако, по мнению компании, вряд ли какая-либо из стан Евросоюза испытает сиюминутные сложности из-за сложившейся ситуации, поскольку газовые сети стран сильно интегрированы друг с другом. "Но это окажет дополнительную нагрузку на систему и ограничит возможность снижения цен на газ", - отмечают они.По оценке Rystad, в мае прокачка газа через ГИС "Сохрановка", которая с 11 мая остановлена Украиной, в среднем составляла 23 миллиона кубометров в сутки. Через ГИС "Суджа", куда украинская сторона предлагает перенаправить перекрытый поток, в мае прокачивалось около 70 миллионов кубометров в сутки российского газа. При этом транзитная мощность "Суджи", зафиксированная контрактом с "Газпромом" и гарантирована оплачиваемая российской компанией, в этом году составляет 77 миллионов кубов.Получается, что на ГИС "Суджа" можно "перекинуть" с текущего потока через ГИС "Сохрановка" около 7 миллионов кубометров, делают заключение аналитики. "Однако, основываясь на исторических данных, к этой мощности можно добавить еще 6 миллионов кубометров сверху. Таким образом, остается 10 миллионов кубометров в сутки, которые нужно перенаправить по другим маршрутам", - резюмируют они.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787845800.html
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экономика, европа, украина, россия, газпром, санкции в отношении россии
18:23 11.05.2022 (обновлено: 18:29 11.05.2022)
 
Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad

Rystad Energy: из-за Украины нарушение транзита газа в Европу затруднит заполнение ПХГ

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение Украины о приостановке прокачки части российского газа нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ, считают эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy.
"Украина, ключевая страна для транзита российского газа, ​​впервые нарушила поставки газа в Европу, объявив о форс-мажоре... Эффект домино от вывода очередной трубы из европейской газовой сети и потери потока газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки затруднит достижение странами своих целей по хранилищам (газа - ред.)", - полагают эксперты.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Заявки на транзит газа через Украину 11 мая составили 72 миллиона кубов
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
В Rystad также считают, что очередная сложность с российским транзитом ускорит отказ Европы от газа из РФ. Однако, по мнению компании, вряд ли какая-либо из стан Евросоюза испытает сиюминутные сложности из-за сложившейся ситуации, поскольку газовые сети стран сильно интегрированы друг с другом. "Но это окажет дополнительную нагрузку на систему и ограничит возможность снижения цен на газ", - отмечают они.
По оценке Rystad, в мае прокачка газа через ГИС "Сохрановка", которая с 11 мая остановлена Украиной, в среднем составляла 23 миллиона кубометров в сутки. Через ГИС "Суджа", куда украинская сторона предлагает перенаправить перекрытый поток, в мае прокачивалось около 70 миллионов кубометров в сутки российского газа. При этом транзитная мощность "Суджи", зафиксированная контрактом с "Газпромом" и гарантирована оплачиваемая российской компанией, в этом году составляет 77 миллионов кубов.
Получается, что на ГИС "Суджа" можно "перекинуть" с текущего потока через ГИС "Сохрановка" около 7 миллионов кубометров, делают заключение аналитики. "Однако, основываясь на исторических данных, к этой мощности можно добавить еще 6 миллионов кубометров сверху. Таким образом, остается 10 миллионов кубометров в сутки, которые нужно перенаправить по другим маршрутам", - резюмируют они.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В Чехии прокомментировали остановку Киевом прокачки газа через "Сохрановку"
 
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