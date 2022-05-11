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Минобороны Украины рассказало об использовании американских гаубиц - РИА Новости, 11.05.2022
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Минобороны Украины рассказало об использовании американских гаубиц
Минобороны Украины рассказало об использовании американских гаубиц - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны Украины рассказало об использовании американских гаубиц
Украина уже использует в боях американские гаубицы калибром 155 миллиметров и другое западное вооружение, заявила заместитель министра обороны страны Анна... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:11
2022-05-11T17:21
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
россия
министерство обороны сша
конгресс сша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина уже использует в боях американские гаубицы калибром 155 миллиметров и другое западное вооружение, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.В конце февраля в Пентагоне сообщили, что новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы калибром 155 мм и БПЛА."Кроме "Джавелинов" и "Стингеров" уже используются американские гаубицы 155-го калибра, продолжается процесс поступления западной бронетехники и другого вооружения", - заявила Маляр на брифинге в среду.Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/voyna-1787784341.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, россия, министерство обороны сша, конгресс сша
17:11 11.05.2022 (обновлено: 17:21 11.05.2022)
 
Минобороны Украины рассказало об использовании американских гаубиц

Замглавы Минобороны Маляр: Украина уже использует американские гаубицы калибром 155 мм

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack Howellгаубица
гаубица - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jack Howell
гаубица. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина уже использует в боях американские гаубицы калибром 155 миллиметров и другое западное вооружение, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.
В конце февраля в Пентагоне сообщили, что новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы калибром 155 мм и БПЛА.
"Кроме "Джавелинов" и "Стингеров" уже используются американские гаубицы 155-го калибра, продолжается процесс поступления западной бронетехники и другого вооружения", - заявила Маляр на брифинге в среду.
Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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