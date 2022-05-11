https://ria.ru/20220511/ukraina-1787947747.html
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР
Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:35
2022-05-11T16:35
2022-05-11T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рамзан кадыров
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров.Под их контроль перешли населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод "Заря". Помимо этого, российские военные заняли поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник."Подобные успехи — явный показатель доминирования российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии", — написал глава Чечни в Telegram-канале.По его словам, во время наступления были уничтожены более 200 националистов, из строя выведены свыше десяти единиц техники.При этом Кадыров добавил, что по мере смещения линии соприкосновения вглубь Украины силы ВСУ и нацбатальоны взрывают мосты и речные переправы, чтобы замедлить продвижение российских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подразделение "Ахмат" на территории завода "Заря" в Рубежном
Бойцы спецподразделения "Ахмат" Чеченской Республики работают на территории завода "Заря" в Рубежном.
2022-05-11T16:35
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, рамзан кадыров
16:35 11.05.2022 (обновлено: 18:25 11.05.2022)
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР
Кадыров: в ЛНР взяты под контроль Южный и Воеводовка, освобожден пороховой завод "Заря"