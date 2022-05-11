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Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787947747.html
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР
Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:35
2022-05-11T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рамзан кадыров
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров.Под их контроль перешли населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод "Заря". Помимо этого, российские военные заняли поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник."Подобные успехи — явный показатель доминирования российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии", — написал глава Чечни в Telegram-канале.По его словам, во время наступления были уничтожены более 200 националистов, из строя выведены свыше десяти единиц техники.При этом Кадыров добавил, что по мере смещения линии соприкосновения вглубь Украины силы ВСУ и нацбатальоны взрывают мосты и речные переправы, чтобы замедлить продвижение российских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
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353
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Подразделение "Ахмат" на территории завода "Заря" в Рубежном
Бойцы спецподразделения "Ахмат" Чеченской Республики работают на территории завода "Заря" в Рубежном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, рамзан кадыров
16:35 11.05.2022 (обновлено: 18:25 11.05.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР

Кадыров: в ЛНР взяты под контроль Южный и Воеводовка, освобожден пороховой завод "Заря"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров.
Под их контроль перешли населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод "Заря". Помимо этого, российские военные заняли поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.
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"Подобные успехи — явный показатель доминирования российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии", — написал глава Чечни в Telegram-канале.
По его словам, во время наступления были уничтожены более 200 националистов, из строя выведены свыше десяти единиц техники.
При этом Кадыров добавил, что по мере смещения линии соприкосновения вглубь Украины силы ВСУ и нацбатальоны взрывают мосты и речные переправы, чтобы замедлить продвижение российских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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