https://ria.ru/20220511/ukraina-1787947747.html

Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022

Кадыров сообщил об освобождении порохового завода "Заря" в ЛНР

Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:35

2022-05-11T16:35

2022-05-11T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

рамзан кадыров

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону украинских войск, сообщил Рамзан Кадыров.Под их контроль перешли населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод "Заря". Помимо этого, российские военные заняли поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник."Подобные успехи — явный показатель доминирования российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии", — написал глава Чечни в Telegram-канале.По его словам, во время наступления были уничтожены более 200 националистов, из строя выведены свыше десяти единиц техники.При этом Кадыров добавил, что по мере смещения линии соприкосновения вглубь Украины силы ВСУ и нацбатальоны взрывают мосты и речные переправы, чтобы замедлить продвижение российских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html

https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html

луганская народная республика

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Подразделение "Ахмат" на территории завода "Заря" в Рубежном Бойцы спецподразделения "Ахмат" Чеченской Республики работают на территории завода "Заря" в Рубежном. 2022-05-11T16:35 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, рамзан кадыров