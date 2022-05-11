https://ria.ru/20220511/ukraina-1787945501.html

Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США

Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США - РИА Новости, 11.05.2022

Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США

Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:29

2022-05-11T16:29

2022-05-11T16:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

биолаборатории на украине

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований, сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - сказал Кириллов.Он добавил, что таким образом министерство обороны США, используя практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов и высокотехнологические мощности транснациональных компаний, "в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".

https://ria.ru/20220511/laboratoriya-1787943925.html

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министерство обороны сша, биолаборатории на украине