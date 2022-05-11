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Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787945501.html
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США - РИА Новости, 11.05.2022
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США
Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:29
2022-05-11T16:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований, сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - сказал Кириллов.Он добавил, что таким образом министерство обороны США, используя практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов и высокотехнологические мощности транснациональных компаний, "в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".
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министерство обороны сша, биолаборатории на украине
16:29 11.05.2022
 
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США

МО России: госструктуры Киева вовлечены в военно-биологическую программу США

© РИА Новости / Виталий Тимкивлаборатория
лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований, сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - сказал Кириллов.
Он добавил, что таким образом министерство обороны США, используя практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов и высокотехнологические мощности транснациональных компаний, "в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:22
Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАбиолаборатории на Украине
 
 
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