https://ria.ru/20220511/ukraina-1787945501.html
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США - РИА Новости, 11.05.2022
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США
Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:29
2022-05-11T16:29
2022-05-11T16:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований, сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала", - сказал Кириллов.Он добавил, что таким образом министерство обороны США, используя практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов и высокотехнологические мощности транснациональных компаний, "в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".
https://ria.ru/20220511/laboratoriya-1787943925.html
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министерство обороны сша, биолаборатории на украине
Госструктуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу США
МО России: госструктуры Киева вовлечены в военно-биологическую программу США