https://ria.ru/20220511/ukraina-1787944304.html

Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине

Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине

Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:24

2022-05-11T16:24

2022-05-11T16:24

в мире

украина

германия

сша

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нато

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина", - рассказал Кириллов на брифинге.Он отметил что с немецкой стороны в программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только с 2016 по 2019 годы военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.Как уточил начальник войск РХБЗ, "привлечение подведомственных бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины".

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

украина

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, германия, сша, войска рхбз, нато