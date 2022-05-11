Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине
Начальник войск РХБЗ Кириллов: Германия реализует военно-биологические проекты на Украине
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина", - рассказал Кириллов на брифинге.
Он отметил что с немецкой стороны в программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только с 2016 по 2019 годы военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.
Как уточил начальник войск РХБЗ, "привлечение подведомственных бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины".