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Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине
Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине
Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:24
2022-05-11T16:24
в мире
украина
германия
сша
войска рхбз
нато
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил&nbsp; начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина", - рассказал Кириллов на брифинге.Он отметил что с немецкой стороны в программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только с 2016 по 2019 годы военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.Как уточил начальник войск РХБЗ, "привлечение подведомственных бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины".
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в мире, украина, германия, сша, войска рхбз, нато
16:24 11.05.2022
 
Минобороны рассказало о немецких военно-биологических проектах на Украине

Начальник войск РХБЗ Кириллов: Германия реализует военно-биологические проекты на Украине

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Германия независимо от США реализует свои военно-биологические проекты на Украине, сообщил  начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Необходимо отметить, что не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО реализуют свои военно-биологические проекты на территории Украины. Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности. В рамках указанной программы задействованы 12 стран, в том числе Украина", - рассказал Кириллов на брифинге.
Он отметил что с немецкой стороны в программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только с 2016 по 2019 годы военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины.
Как уточил начальник войск РХБЗ, "привлечение подведомственных бундесверу учреждений подтверждает военную направленность проводимых в украинских лабораториях биологических исследований и ставит вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины".
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 16:19Специальная военная операция на Украине
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша
 
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