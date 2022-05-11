https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html
ВС России получили доказательства по наличию биооружия на Украине
ВС России получили доказательства по наличию биооружия на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
ВС России получили доказательства по наличию биооружия на Украине
Минобороны России продолжает изучать материалы о военно-биологических программах США и НАТО на Украине, полученная информация ставит под сомнение заверения... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:21
2022-05-11T16:21
2022-05-11T16:21
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
украина
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нато
ситуация в днр и лнр
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Минобороны России продолжает изучать материалы о военно-биологических программах США и НАТО на Украине, полученная информация ставит под сомнение заверения американских специалистов об отсутствии у Украины возможностей по разработке и производству биооружия, заявил на брифинге в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины", - сказал Кириллов.Он уточил, что полученная информация ставит под сомнение высказывания американских специалистов о том, что нет оснований утверждать, что на Украине проводятся исследования по разработке биологического оружия, а также о том, что американцы не обнаружили на Украине биологического оружия, и вообще необходимая инфраструктура там отсутствует.
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html
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космос - риа наука, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, биолаборатории на украине
ВС России получили доказательства по наличию биооружия на Украине
МО России: полученные ВС РФ данные опровергают заверения США, что на Украине нет биооружия