https://ria.ru/20220511/ukraina-1787931532.html

Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине

Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:39

2022-05-11T15:39

2022-05-11T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

антониу гутерреш

ситуация в днр и лнр

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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе."Я надеюсь, что ничто не длится вечно. Будет момент, когда наступят мирные переговоры. Придет время, когда, я надеюсь, можно будет найти решение проблемы в соответствии с Уставом ООН и международным правом. И мои добрые услуги полностью доступны, я готов к сотрудничеству, когда мы воспользуемся этим моментом. Но это не в ближайшей перспективе", - сказал журналистам в Вене Гутерреш, слова которого распространила пресс-служба ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html

https://ria.ru/20220511/proval-1787813586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр