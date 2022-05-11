Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине
Генсек ООН Гутерреш не ждет завершения конфликта на Украине в ближайшей перспективе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе.
"Я надеюсь, что ничто не длится вечно. Будет момент, когда наступят мирные переговоры. Придет время, когда, я надеюсь, можно будет найти решение проблемы в соответствии с Уставом ООН и международным правом. И мои добрые услуги полностью доступны, я готов к сотрудничеству, когда мы воспользуемся этим моментом. Но это не в ближайшей перспективе", - сказал журналистам в Вене Гутерреш, слова которого распространила пресс-служба ООН.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.