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Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787931532.html
Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине
Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:39
2022-05-11T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
антониу гутерреш
ситуация в днр и лнр
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе."Я надеюсь, что ничто не длится вечно. Будет момент, когда наступят мирные переговоры. Придет время, когда, я надеюсь, можно будет найти решение проблемы в соответствии с Уставом ООН и международным правом. И мои добрые услуги полностью доступны, я готов к сотрудничеству, когда мы воспользуемся этим моментом. Но это не в ближайшей перспективе", - сказал журналистам в Вене Гутерреш, слова которого распространила пресс-служба ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html
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в мире, украина, оон, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр
15:39 11.05.2022
 
Гутерреш не ждет скорого завершения конфликта на Украине

Генсек ООН Гутерреш не ждет завершения конфликта на Украине в ближайшей перспективе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не считает, что военная операция РФ на Украине завершится в ближайшей перспективе.
"Я надеюсь, что ничто не длится вечно. Будет момент, когда наступят мирные переговоры. Придет время, когда, я надеюсь, можно будет найти решение проблемы в соответствии с Уставом ООН и международным правом. И мои добрые услуги полностью доступны, я готов к сотрудничеству, когда мы воспользуемся этим моментом. Но это не в ближайшей перспективе", - сказал журналистам в Вене Гутерреш, слова которого распространила пресс-служба ООН.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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