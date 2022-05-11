https://ria.ru/20220511/ukraina-1787926952.html

Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском

Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском - РИА Новости, 11.05.2022

Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском

Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:19

2022-05-11T15:19

2022-05-11T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

львов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с допросом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.По словам мужчины, он пошел служить в армию во Львове по контракту из-за безработицы и нехватки средств.Отношения с сослуживцами у Даниила не сложились: его оскорбляли, называли сепаратистом и москалем за то, что он родом из Луганской народной республики, а остальные — с Западной Украины.В клетке с миской каши на полу он провел сутки. Не выдержав такого отношения, мужчина решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.Россия 24 февраля начала начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html

украина

луганская народная республика

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, львов, вооруженные силы украины