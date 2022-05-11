https://ria.ru/20220511/ukraina-1787926952.html
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском - РИА Новости, 11.05.2022
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском
Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:19
2022-05-11T15:19
2022-05-11T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
львов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с допросом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.По словам мужчины, он пошел служить в армию во Львове по контракту из-за безработицы и нехватки средств.Отношения с сослуживцами у Даниила не сложились: его оскорбляли, называли сепаратистом и москалем за то, что он родом из Луганской народной республики, а остальные — с Западной Украины.В клетке с миской каши на полу он провел сутки. Не выдержав такого отношения, мужчина решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.Россия 24 февраля начала начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, львов, вооруженные силы украины
15:19 11.05.2022 (обновлено: 17:01 11.05.2022)
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском
Бывший украинский солдат Ковалев рассказал, что ВСУ держали его в клетке за русскую речь
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с допросом опубликовал в Telegram
Следственный комитет России.
По словам мужчины, он пошел служить в армию во Львове по контракту из-за безработицы и нехватки средств.
Отношения с сослуживцами у Даниила не сложились: его оскорбляли, называли сепаратистом и москалем за то, что он родом из Луганской народной республики
, а остальные — с Западной Украины
.
"Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он — искренний патриот. Говорил, что я фашист, начал меня в чем-то подозревать, что какие-то подозрения есть в наркотиках, и закрыл меня в собачьем вольере", — поделился Ковалев.
В клетке с миской каши на полу он провел сутки. Не выдержав такого отношения, мужчина решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.
Россия 24 февраля начала начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.