Рейтинг@Mail.ru
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787926952.html
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском - РИА Новости, 11.05.2022
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском
Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:19
2022-05-11T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
львов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с допросом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.По словам мужчины, он пошел служить в армию во Львове по контракту из-за безработицы и нехватки средств.Отношения с сослуживцами у Даниила не сложились: его оскорбляли, называли сепаратистом и москалем за то, что он родом из Луганской народной республики, а остальные — с Западной Украины.В клетке с миской каши на полу он провел сутки. Не выдержав такого отношения, мужчина решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.Россия 24 февраля начала начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786443301.html
украина
луганская народная республика
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_18:0:1157:854_1920x0_80_0_0_010fe4425cde02dcaef75633a8526fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, львов, вооруженные силы украины
15:19 11.05.2022 (обновлено: 17:01 11.05.2022)
 
Экс-солдат ВСУ рассказал, как его держали в клетке за разговоры на русском

Бывший украинский солдат Ковалев рассказал, что ВСУ держали его в клетке за русскую речь

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие в Донбассе
Украинские военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Добровольно сдавшийся российским военным украинский солдат Даниил Ковалев рассказал, как в ВСУ закрывали его в собачьем вольере из-за русской речи. Видео с допросом опубликовал в Telegram Следственный комитет России.
По словам мужчины, он пошел служить в армию во Львове по контракту из-за безработицы и нехватки средств.
Отношения с сослуживцами у Даниила не сложились: его оскорбляли, называли сепаратистом и москалем за то, что он родом из Луганской народной республики, а остальные — с Западной Украины.
"Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он — искренний патриот. Говорил, что я фашист, начал меня в чем-то подозревать, что какие-то подозрения есть в наркотиках, и закрыл меня в собачьем вольере", — поделился Ковалев.
В клетке с миской каши на полу он провел сутки. Не выдержав такого отношения, мужчина решил уйти со службы по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.
Россия 24 февраля начала начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 13:13Специальная военная операция на Украине
Сдавшийся украинский военный рассказал, как их бросило командование
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала