https://ria.ru/20220511/ukraina-1787902679.html

В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине

В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине - РИА Новости, 11.05.2022

В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине

Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:54

2022-05-11T13:54

2022-05-11T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

денис шмыгаль

кабинет министров украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, денис шмыгаль, кабинет министров украины