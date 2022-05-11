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В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787902679.html
В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине
В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине - РИА Новости, 11.05.2022
В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине
Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:54
2022-05-11T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
денис шмыгаль
кабинет министров украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html
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в мире, украина, россия, донбасс, денис шмыгаль, кабинет министров украины
13:54 11.05.2022
 
В Киеве утвердили документ, по которому российские активы перейдут Украине

Премьер Шмыгаль: кабмин утвердил документ, по которому российские активы перейдут Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассДенис ШмыгальКабинет министров Украины
 
 
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