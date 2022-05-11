https://ria.ru/20220511/ukraina-1787899842.html
Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука
Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука - РИА Новости, 11.05.2022
Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука
Президент России Владимир Путин не планирует направлять какие-то соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:44
2022-05-11T13:44
2022-05-11T14:39
в мире
дмитрий песков
леонид кравчук
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует направлять какие-то соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, этого не планируется. Это не планируется, все-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в заключительной стадии существования Советского союза у него была своя роль политическая, это мы хорошо помним, ну а его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин направлять соболезнования украинскому народу в связи со смертью Кравчука.
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, леонид кравчук, украина, владимир путин
13:44 11.05.2022 (обновлено: 14:39 11.05.2022)
Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука
Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука