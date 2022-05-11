https://ria.ru/20220511/ukraina-1787899842.html

Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука

Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука - РИА Новости, 11.05.2022

Песков: Путин не планирует направлять соболезнования из-за смерти Кравчука

Президент России Владимир Путин не планирует направлять какие-то соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:44

2022-05-11T13:44

2022-05-11T14:39

в мире

дмитрий песков

леонид кравчук

украина

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует направлять какие-то соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, этого не планируется. Это не планируется, все-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в заключительной стадии существования Советского союза у него была своя роль политическая, это мы хорошо помним, ну а его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин направлять соболезнования украинскому народу в связи со смертью Кравчука.

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, леонид кравчук, украина, владимир путин