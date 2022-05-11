https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html
ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров
ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров
Генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:37
2022-05-11T12:37
2022-05-11T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
оон
антониу гутерреш
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие 7 лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.
https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787218739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, антониу гутерреш, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
12:37 11.05.2022 (обновлено: 12:49 11.05.2022)
ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров
Лавров: генсек ООН Гутерреш упустил шанс добиться мирного урегулирования на Украине