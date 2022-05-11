https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html

ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров

ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022

ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине, заявил Лавров

Генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:37

2022-05-11T12:37

2022-05-11T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

оон

антониу гутерреш

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МАСКАТ, 11 мая - РИА Новости. Генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие 7 лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787218739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, антониу гутерреш, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр