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США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787863948.html
США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон
США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон - РИА Новости, 11.05.2022
США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон
Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News напомнил, что Соединенные Штаты поставляли оружие на Украину задолго до начала российской... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:43
2022-05-11T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
россия
украина
донбасс
пентагон
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News напомнил, что Соединенные Штаты поставляли оружие на Украину задолго до начала российской специальной операции."Администрация (президента США Джо) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев", - приводит телеканал слова Кирби.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на оказание такого рода помощи практически исчерпаны. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Как ранее сообщала американская администрация, до этого с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html
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сша
россия
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в мире, джо байден, сша, россия, украина, донбасс, пентагон
11:43 11.05.2022
 
США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон

Представитель Пентагона Кирби: США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News напомнил, что Соединенные Штаты поставляли оружие на Украину задолго до начала российской специальной операции.
"Администрация (президента США Джо) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев", - приводит телеканал слова Кирби.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 08:00
"Знаем о русских все". Как западные разведки помогают украинской армии
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на оказание такого рода помощи практически исчерпаны. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Как ранее сообщала американская администрация, до этого с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 01:38
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАРоссияУкраинаДонбассПентагон
 
 
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