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Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787850102.html
Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине
Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине
Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах, говорится в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:06
2022-05-11T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах, говорится в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады."Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны", - говорится в заявлении главы МИД Мелани Жоли, главы минобороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино, опубликованном на сайте правительства страны.Также министры выступили с осуждением якобы имевшей место 24 февраля кибератаки России на спутниковую сеть KS-SAT против Украины.Во вторник британский МИД заявил, что спецслужбы Великобритании, США и их союзников полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину, в том числе на компанию Viasat. МИД Британии утверждает, что кибератака началась примерно за час до начала военной операции России на Украине 24 февраля. Помимо этого, Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что российская военная разведка "почти точно была вовлечена" в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786948340.html
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в мире, украина, канада, россия
11:06 11.05.2022
 
Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине

Главы МИД и Минобороны Канады: Оттава предоставляет Киеву разведданные о киберугрозах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах, говорится в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады.
"Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны", - говорится в заявлении главы МИД Мелани Жоли, главы минобороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино, опубликованном на сайте правительства страны.
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Также министры выступили с осуждением якобы имевшей место 24 февраля кибератаки России на спутниковую сеть KS-SAT против Украины.
Во вторник британский МИД заявил, что спецслужбы Великобритании, США и их союзников полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину, в том числе на компанию Viasat. МИД Британии утверждает, что кибератака началась примерно за час до начала военной операции России на Украине 24 февраля. Помимо этого, Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что российская военная разведка "почти точно была вовлечена" в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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