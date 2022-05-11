https://ria.ru/20220511/ukraina-1787850102.html

Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине

Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Канадские министры рассказали о киберпомощи Украине

Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах, говорится в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:06

2022-05-11T11:06

2022-05-11T11:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах, говорится в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады."Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны", - говорится в заявлении главы МИД Мелани Жоли, главы минобороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино, опубликованном на сайте правительства страны.Также министры выступили с осуждением якобы имевшей место 24 февраля кибератаки России на спутниковую сеть KS-SAT против Украины.Во вторник британский МИД заявил, что спецслужбы Великобритании, США и их союзников полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину, в том числе на компанию Viasat. МИД Британии утверждает, что кибератака началась примерно за час до начала военной операции России на Украине 24 февраля. Помимо этого, Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что российская военная разведка "почти точно была вовлечена" в атаки 13 января на правительственные вебсайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786948340.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, канада, россия