https://ria.ru/20220511/ukraina-1787849806.html

Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины

Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины - РИА Новости, 11.05.2022

Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины

Помощь США Украине в 40 миллиардов долларов объясняется желанием нанести тяжелое поражение России, а не любовью к Киеву, и охотников поделить деньги в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:05

2022-05-11T11:05

2022-05-11T11:56

специальная военная операция на украине

сша

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украина

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощь США Украине в 40 миллиардов долларов объясняется желанием нанести тяжелое поражение России, а не любовью к Киеву, и охотников поделить деньги в американском ВПК будет немало, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также высказал мнение, что выделение денег объясняется не особыми отношениями США и Украины, а другим. "Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире", - написал он."Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220511/razvedki-1785791456.html

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Кирилл Волков

сша, россия, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр