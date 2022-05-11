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Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787849806.html
Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины
Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины - РИА Новости, 11.05.2022
Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины
Помощь США Украине в 40 миллиардов долларов объясняется желанием нанести тяжелое поражение России, а не любовью к Киеву, и охотников поделить деньги в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:05
2022-05-11T11:56
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощь США Украине в 40 миллиардов долларов объясняется желанием нанести тяжелое поражение России, а не любовью к Киеву, и охотников поделить деньги в американском ВПК будет немало, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также высказал мнение, что выделение денег объясняется не особыми отношениями США и Украины, а другим. "Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире", - написал он."Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
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сша, россия, украина, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
11:05 11.05.2022 (обновлено: 11:56 11.05.2022)
 
Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины

Медведев объяснил выделение США 40 миллиардов долларов Украине желанием ударить по России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощь США Украине в 40 миллиардов долларов объясняется желанием нанести тяжелое поражение России, а не любовью к Киеву, и охотников поделить деньги в американском ВПК будет немало, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать", - написал он у себя в Telegram-канале.

Медведев также высказал мнение, что выделение денег объясняется не особыми отношениями США и Украины, а другим. "Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире", - написал он.
"Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты", - добавил Медведев.
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