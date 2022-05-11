https://ria.ru/20220511/ukraina-1787847298.html
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 11.05.2022
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар",... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:46
2022-05-11T10:46
2022-05-11T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
рубежное
харьковская область
балаклея
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангелское Николаевской области", - рассказал он.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787846740.html
рубежное
харьковская область
балаклея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_bf884f18bde5aa12bfba74746a58b0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рубежное, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:46 11.05.2022 (обновлено: 12:12 11.05.2022)
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников