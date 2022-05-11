https://ria.ru/20220511/ukraina-1787847298.html

Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 11.05.2022

Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар",... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:46

2022-05-11T10:46

2022-05-11T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

рубежное

харьковская область

балаклея

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангелское Николаевской области", - рассказал он.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787846740.html

рубежное

харьковская область

балаклея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, рубежное, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)