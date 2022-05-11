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Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787847298.html
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 11.05.2022
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар",... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:46
2022-05-11T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
рубежное
харьковская область
балаклея
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангелское Николаевской области", - рассказал он.
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рубежное
харьковская область
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безопасность, рубежное, харьковская область, балаклея, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:46 11.05.2022 (обновлено: 12:12 11.05.2022)
 
Российские средства ПВО ночью сбили девять украинских беспилотников

Минобороны: российские средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых над территорией Украины беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых над территорией Украины беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых над территорией Украины беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшую ночь сбили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангелское Николаевской области", - рассказал он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРубежноеХарьковская областьБалаклеяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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