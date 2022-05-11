10:45 11.05.2022 (обновлено: 12:04 11.05.2022)
Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине
Минобороны России заявило об ударах по 93 военным объектам на Украине, включая три склада
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 и Су-24М перед боевым вылетом
Самолеты Су-25 и Су-24М перед боевым вылетом. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За ночь российская авиация уничтожила почти 100 украинских военных объектов, а подразделения ПВО сбили девять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ", — сказал он.
Украинские дроны сбивали в районе Балаклеи в Харьковской области — четыре аппарата, близ Рубежного в ЛНР — три, еще один — над островом Змеиный и "Байрактар-ТБ2" — в районе села Архангельское Николаевской области.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов, добавил Конашенков.
По его словам, всего за время специальной военной операции уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 БПЛА, 302 зенитных ракетных комплекса, почти три тысячи танков и других боевых бронемашин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.