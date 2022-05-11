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Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787846924.html
Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине
Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине
За ночь российская авиация уничтожила почти 100 украинских военных объектов, а подразделения ПВО сбили девять беспилотников, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:45
2022-05-11T12:04
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За ночь российская авиация уничтожила почти 100 украинских военных объектов, а подразделения ПВО сбили девять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ", — сказал он.Украинские дроны сбивали в районе Балаклеи в Харьковской области — четыре аппарата, близ Рубежного в ЛНР — три, еще один — над островом Змеиный и "Байрактар-ТБ2" — в районе села Архангельское Николаевской области.Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов, добавил Конашенков.По его словам, всего за время специальной военной операции уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 БПЛА, 302 зенитных ракетных комплекса, почти три тысячи танков и других боевых бронемашин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Конашенков: Армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта на Украине
Авиация Вооруженных сил РФ поразила за ночь почти 100 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
10:45 11.05.2022 (обновлено: 12:04 11.05.2022)
 
Российская авиация за ночь поразила 93 военных объекта на Украине

Минобороны России заявило об ударах по 93 военным объектам на Украине, включая три склада

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 и Су-24М перед боевым вылетом
Самолеты Су-25 и Су-24М перед боевым вылетом - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолеты Су-25 и Су-24М перед боевым вылетом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. За ночь российская авиация уничтожила почти 100 украинских военных объектов, а подразделения ПВО сбили девять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ", — сказал он.
Украинские дроны сбивали в районе Балаклеи в Харьковской области — четыре аппарата, близ Рубежного в ЛНР — три, еще один — над островом Змеиный и "Байрактар-ТБ2" — в районе села Архангельское Николаевской области.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов, добавил Конашенков.
По его словам, всего за время специальной военной операции уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 807 БПЛА, 302 зенитных ракетных комплекса, почти три тысячи танков и других боевых бронемашин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 20:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
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