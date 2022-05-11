https://ria.ru/20220511/ukraina-1787846740.html

Ракетные войска и артиллерия поразили 407 районов сосредоточения ВСУ

Ракетные войска и артиллерия поразили 407 районов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022

Ракетные войска и артиллерия поразили 407 районов сосредоточения ВСУ

Ракетными войсками РФ уничтожены 13 пунктов управления украинских войск и 14 складов боеприпасов, поражены 407 районов скоплений сил и техники противника,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:43

2022-05-11T10:43

2022-05-11T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 13 пунктов управления украинских войск и 14 складов боеприпасов, поражены 407 районов скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов уничтожены более 280 националистов, из строя выведены 59 единиц военной техники.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787847298.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, игорь конашенков