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Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843325.html
Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского
Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского - РИА Новости, 11.05.2022
Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по его данным украинские власти поставили задачу Службе безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:28
2022-05-11T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по его данным украинские власти поставили задачу Службе безопасности Украины (СБУ) "отработать" всех, кто публично выступил с критикой Владимира Зеленского или командования украинских войск."Источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача: отработать всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратился к президенту Зеленскому и командованию ВСУ с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на луганском направлении, где сейчас самые большие потери... Гражданских запугивают государственной изменой, военных заставляют молчать трибуналом", - написал Кива в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html
https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский
10:28 11.05.2022 (обновлено: 10:32 11.05.2022)
 
Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского

Экс-депутат Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского и военных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по его данным украинские власти поставили задачу Службе безопасности Украины (СБУ) "отработать" всех, кто публично выступил с критикой Владимира Зеленского или командования украинских войск.
"Источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача: отработать всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратился к президенту Зеленскому и командованию ВСУ с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на луганском направлении, где сейчас самые большие потери... Гражданских запугивают государственной изменой, военных заставляют молчать трибуналом", - написал Кива в сообщении в Telegram-канале.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 12:28Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики запугивали людей на "Азовстали"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:47Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныИлья КиваВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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