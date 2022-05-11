https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843325.html

Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского

Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского - РИА Новости, 11.05.2022

Кива обвинил украинские власти в запугивании критиков Зеленского

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по его данным украинские власти поставили задачу Службе безопасности Украины (СБУ)... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:28

2022-05-11T10:28

2022-05-11T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что по его данным украинские власти поставили задачу Службе безопасности Украины (СБУ) "отработать" всех, кто публично выступил с критикой Владимира Зеленского или командования украинских войск."Источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача: отработать всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратился к президенту Зеленскому и командованию ВСУ с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на луганском направлении, где сейчас самые большие потери... Гражданских запугивают государственной изменой, военных заставляют молчать трибуналом", - написал Кива в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html

https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html

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россия

донбасс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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