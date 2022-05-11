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В МИД назвали Украину инструментом в руках США - РИА Новости, 11.05.2022
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В МИД назвали Украину инструментом в руках США
В МИД назвали Украину инструментом в руках США - РИА Новости, 11.05.2022
В МИД назвали Украину инструментом в руках США
Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:46
2022-05-11T09:46
в мире
украина
пекин
мид кнр
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
китай
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже самого разрушительного характера", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Она также упомянула недавние слова представителя МИД КНР, заявившего, что Украина служит "пушечным мясом" для Соединённых Штатов."По силе я впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали", - заключила Захарова.
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украина
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в мире, украина, пекин, мид кнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, китай
09:46 11.05.2022
 
В МИД назвали Украину инструментом в руках США

Официальный представитель МИД Захарова назвала Украину инструментом в руках США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже самого разрушительного характера", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Она также упомянула недавние слова представителя МИД КНР, заявившего, что Украина служит "пушечным мясом" для Соединённых Штатов.
"По силе я впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали", - заключила Захарова.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 10:32
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В миреУкраинаПекинМИД КНРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАКитай
 
 
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