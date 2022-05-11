https://ria.ru/20220511/ukraina-1787834952.html
В МИД назвали Украину инструментом в руках США
В МИД назвали Украину инструментом в руках США - РИА Новости, 11.05.2022
В МИД назвали Украину инструментом в руках США
Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:46
2022-05-11T09:46
2022-05-11T09:46
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пекин
мид кнр
мария захарова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже самого разрушительного характера", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Она также упомянула недавние слова представителя МИД КНР, заявившего, что Украина служит "пушечным мясом" для Соединённых Штатов."По силе я впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, пекин, мид кнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, китай
В МИД назвали Украину инструментом в руках США
Официальный представитель МИД Захарова назвала Украину инструментом в руках США