https://ria.ru/20220511/ukraina-1787834952.html

В МИД назвали Украину инструментом в руках США

В МИД назвали Украину инструментом в руках США - РИА Новости, 11.05.2022

В МИД назвали Украину инструментом в руках США

Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:46

2022-05-11T09:46

2022-05-11T09:46

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украина

пекин

мид кнр

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сша

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Украина как инструмент удобный, давно использовавшийся, абсолютно не требующий какого-то отчета или ответственности, так как полностью киевский режим присягнул Вашингтону на любые действия, даже самого разрушительного характера", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.Она также упомянула недавние слова представителя МИД КНР, заявившего, что Украина служит "пушечным мясом" для Соединённых Штатов."По силе я впервые слышу такое заявление из Пекина, настолько точное и откровенное, мощнейшее заявление, которое они сделали", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, пекин, мид кнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, китай