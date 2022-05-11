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Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз - РИА Новости, 11.05.2022
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Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз
Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз - РИА Новости, 11.05.2022
Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз
Читатели немецкого журнала Der Spiegel выступили против включения Украины в Европейский союз. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:02
2022-05-11T10:49
в мире
украина
киев
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel выступили против включения Украины в Европейский союз.Такая реакция последовала после статьи о том, что немецкие чиновники решили пролоббировать прием Украины в ЕС. "Что за популистская ерунда! Украине очень далеко до соответствия критериям ЕС. Нужно самым тщательным образом придерживаться установленного процесса принятия в члены", — возмутился пользователь с ником PNA."Принятие любой страны может затянуться на годы. Тем более когда речь идет об Украине", — поддержал Simon-venrPty7g."Принять Украину в ЕС? Ведь она станет еще одним получателем субсидий с сомнительной экономической системой", — считает KielerZausel."Не должно быть никаких "ускоренных перспектив"! Страны с пограничными проблемами не могут стать членами ЕС", — отметил TomPhillips. "При обсуждении ускоренного приема Украины в ЕС необходимо рассматривать и такой критерий, как уровень коррупции", — заключил Grumpy3591.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. Накануне он сообщил, что в Киеве эту анкету уже заполнили и отослали в Брюссель. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК даст заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
09:02 11.05.2022 (обновлено: 10:49 11.05.2022)
 
Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз

Читатели журнала Der Spiegel выступили против принятия Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и ЕС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel выступили против включения Украины в Европейский союз.
Такая реакция последовала после статьи о том, что немецкие чиновники решили пролоббировать прием Украины в ЕС.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:38
В бундестаге рассказали, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
"Что за популистская ерунда! Украине очень далеко до соответствия критериям ЕС. Нужно самым тщательным образом придерживаться установленного процесса принятия в члены", — возмутился пользователь с ником PNA.
"Принятие любой страны может затянуться на годы. Тем более когда речь идет об Украине", — поддержал Simon-venrPty7g.
"Принять Украину в ЕС? Ведь она станет еще одним получателем субсидий с сомнительной экономической системой", — считает KielerZausel.
"Не должно быть никаких "ускоренных перспектив"! Страны с пограничными проблемами не могут стать членами ЕС", — отметил TomPhillips.
"При обсуждении ускоренного приема Украины в ЕС необходимо рассматривать и такой критерий, как уровень коррупции", — заключил Grumpy3591.
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Вчера, 04:50Специальная военная операция на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. Накануне он сообщил, что в Киеве эту анкету уже заполнили и отослали в Брюссель. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК даст заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 15:30
Принятие Украины в ЕС может занять десятилетия, заявил Макрон
 
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