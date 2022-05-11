https://ria.ru/20220511/ukraina-1787828907.html

Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз

Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз - РИА Новости, 11.05.2022

Немцы объяснили, почему Украину нельзя принимать в Евросоюз

Читатели немецкого журнала Der Spiegel выступили против включения Украины в Европейский союз. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:02

2022-05-11T09:02

2022-05-11T10:49

в мире

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киев

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еврокомиссия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel выступили против включения Украины в Европейский союз.Такая реакция последовала после статьи о том, что немецкие чиновники решили пролоббировать прием Украины в ЕС. "Что за популистская ерунда! Украине очень далеко до соответствия критериям ЕС. Нужно самым тщательным образом придерживаться установленного процесса принятия в члены", — возмутился пользователь с ником PNA."Принятие любой страны может затянуться на годы. Тем более когда речь идет об Украине", — поддержал Simon-venrPty7g."Принять Украину в ЕС? Ведь она станет еще одним получателем субсидий с сомнительной экономической системой", — считает KielerZausel."Не должно быть никаких "ускоренных перспектив"! Страны с пограничными проблемами не могут стать членами ЕС", — отметил TomPhillips. "При обсуждении ускоренного приема Украины в ЕС необходимо рассматривать и такой критерий, как уровень коррупции", — заключил Grumpy3591.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. Накануне он сообщил, что в Киеве эту анкету уже заполнили и отослали в Брюссель. Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК даст заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787760986.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, киев, брюссель, евросоюз, еврокомиссия