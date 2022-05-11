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Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787827611.html
Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной
Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной - РИА Новости, 11.05.2022
Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:49
2022-05-11T08:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются."Контакты осуществляются", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/ssha-1787802801.html
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, донбасс, владимир путин
08:49 11.05.2022 (обновлено: 08:59 11.05.2022)
 
Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной

МИД России о переговорном процессе с Украиной: контакты осуществляются

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются.
"Контакты осуществляются", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:21
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДонбассВладимир Путин
 
 
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