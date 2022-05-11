15:54 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов по итогам 2022 года
Машина с мешками с удобрениями. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Стоимость удобрений по итогам года может вырасти на 70%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).
"Индекс цен на удобрения вырос почти на 10% в первом квартале 2022 года (в годовом выражении — Прим. ред.), следуя прошлогоднему тренду, когда удобрения подорожали на 80% (за год — Прим. ред.) из-за перебоев с поставками и торговых ограничений в Китае. Прогнозируется, что цены на удобрения вырастут почти на 70% в 2022 году, прежде чем снизятся в 2023 году ", — отмечается в документе.
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Основными причинами такой динамики стали резкий рост производственных затрат, перебои с поставками из России и Белоруссии и продление экспортных ограничений со стороны Китая.
Как отмечается в докладе, стоимость азотных удобрений выросла сильнее, чем после кризиса 2008 года.
"Всплеск цен, начавшийся в прошлом году, также отражает сокращение производства, произошедшее в ответ на резкий рост цен на сырье и ограничительную торговую политику. В Европе резко сократили производство в связи с ростом цен на природный газ", — отмечают авторы.
Цены на фосфорные удобрения в первом квартале 2022 года увеличились на 11% из-за удорожания аммиака и серы. России принадлежит первое место в мировом экспорте обоих ресурсов, и она сейчас испытывает проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, что негативно сказывается на всей цепочке мировых поставок. Китай, на долю которого приходится до 30% всей торговли фосфатами, ввел запрет на экспорт этой продукции до июня 2022 года. Россия же продлила запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы ЕАЭС.
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"Цены на фосфатные удобрения выросли почти в два раза в 2021 году. Согласно прогнозу, цены вырастут еще на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, если будут запущены новые мощности в развивающихся странах, а ограничительные меры будут сняты. Помимо снижения затрат на производство, перспективы зависят от того, возобновит ли экспорт Китай после июня", — уточняется в докладе.
Калийные удобрения в первом квартале 2022 года подорожали почти на 80%. Авторы документа также увязывают это с геополитическими событиями.
"В дополнение, с 1 февраля 2022 года Литва запретила транзит калия из Белоруссии по своим железным дорогам. Прогнозируется, что в 2022 году цены на калий будут в среднем в 1,5 раза выше, чем в 2021 году, и останутся высокими в 2023 году, если на мировой рынок не вернутся поставки из России и Белоруссии", — добавляется в докладе.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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