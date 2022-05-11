https://ria.ru/20220511/udobreniya-1787936050.html

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов - РИА Новости, 11.05.2022

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на удобрения на 70 процентов

Стоимость удобрений по итогам года может вырасти на 70%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ). РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:54

2022-05-11T15:54

2022-05-11T18:00

экономика

китай

россия

белоруссия

минеральные удобрения

всемирный банк

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Стоимость удобрений по итогам года может вырасти на 70%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ)."Индекс цен на удобрения вырос почти на 10% в первом квартале 2022 года (в годовом выражении — Прим. ред.), следуя прошлогоднему тренду, когда удобрения подорожали на 80% (за год — Прим. ред.) из-за перебоев с поставками и торговых ограничений в Китае. Прогнозируется, что цены на удобрения вырастут почти на 70% в 2022 году, прежде чем снизятся в 2023 году ", — отмечается в документе. Основными причинами такой динамики стали резкий рост производственных затрат, перебои с поставками из России и Белоруссии и продление экспортных ограничений со стороны Китая.Как отмечается в докладе, стоимость азотных удобрений выросла сильнее, чем после кризиса 2008 года. "Всплеск цен, начавшийся в прошлом году, также отражает сокращение производства, произошедшее в ответ на резкий рост цен на сырье и ограничительную торговую политику. В Европе резко сократили производство в связи с ростом цен на природный газ", — отмечают авторы.Цены на фосфорные удобрения в первом квартале 2022 года увеличились на 11% из-за удорожания аммиака и серы. России принадлежит первое место в мировом экспорте обоих ресурсов, и она сейчас испытывает проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, что негативно сказывается на всей цепочке мировых поставок. Китай, на долю которого приходится до 30% всей торговли фосфатами, ввел запрет на экспорт этой продукции до июня 2022 года. Россия же продлила запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы ЕАЭС."Цены на фосфатные удобрения выросли почти в два раза в 2021 году. Согласно прогнозу, цены вырастут еще на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, если будут запущены новые мощности в развивающихся странах, а ограничительные меры будут сняты. Помимо снижения затрат на производство, перспективы зависят от того, возобновит ли экспорт Китай после июня", — уточняется в докладе.Калийные удобрения в первом квартале 2022 года подорожали почти на 80%. Авторы документа также увязывают это с геополитическими событиями."В дополнение, с 1 февраля 2022 года Литва запретила транзит калия из Белоруссии по своим железным дорогам. Прогнозируется, что в 2022 году цены на калий будут в среднем в 1,5 раза выше, чем в 2021 году, и останутся высокими в 2023 году, если на мировой рынок не вернутся поставки из России и Белоруссии", — добавляется в докладе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

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https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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китай

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, белоруссия, минеральные удобрения, всемирный банк