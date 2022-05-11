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Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии - РИА Новости, 11.05.2022
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра, передает государственное сирийское агентство САНА. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:25
2022-05-11T05:25
2022-05-11T05:25
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра, передает государственное сирийское агентство САНА."Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
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в мире, сирия, израиль
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
САНА: Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра в Сирии