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Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии - РИА Новости, 11.05.2022
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Война в Сирии
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Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии - РИА Новости, 11.05.2022
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии
Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра, передает государственное сирийское агентство САНА. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:25
2022-05-11T05:25
в мире
сирия
израиль
война в сирии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра, передает государственное сирийское агентство САНА."Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
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в мире, сирия, израиль
05:25 11.05.2022
 
Израиль нанес удар по провинции Кунейтра в Сирии

САНА: Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра в Сирии

© РИА Новости / Заман РамазановРазрушенная Эль-Кунейтра
Разрушенная Эль-Кунейтра - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Разрушенная Эль-Кунейтра. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Израиль нанес удар по окрестностям поселения Хадер в провинции Кунейтра, передает государственное сирийское агентство САНА.
"Израильский ракетный удар по окрестностям поселения Хадер на севере Кунейтры, ущерб ограничился материальным", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
 
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