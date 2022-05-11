https://ria.ru/20220511/uchebnik-1787821408.html
На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных"
На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных" - РИА Новости, 11.05.2022
На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных"
Студенческий учебник "Английский для военных" (English for the Military) крупнейшего британского издательства Macmillan обнаружен на мариупольской базе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:17
2022-05-11T07:17
2022-05-11T07:27
специальная военная операция на украине
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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Студенческий учебник "Английский для военных" (English for the Military) крупнейшего британского издательства Macmillan обнаружен на мариупольской базе неонацистов из полка "Азов", передает корреспондент РИА Новости.В книге изложена история, внутренняя структура, этапы расширения блока НАТО, а также описаны традиции, правила, например воинское приветствие, принятое в армиях США и Великобритании. Также там объясняется, как распознавать шевроны, нашивки и погоны военнослужащих Альянса.Учебник помогает освоить навык чтения натовских карт, например, распознавания стандартных натовских символов, применяемых для схематичного обозначения различных типов воинских подразделений и укреплений, наносимых на карту местности.На одной из страниц учебника гитлеровский фельдмаршал времен Второй мировой войны Эрвин Роммель был поставлен авторами в один ряд с Александром Суворовым, Джорджем Вашингтоном и адмиралом Нельсоном.Для систематизации учебных материалов, параллельно с классической нумерацией страниц, в учебнике использовалась фонетическая азбука НАТО, когда каждой букве алфавита присваивается отдельное кодовое наименование, например, А — Альфа, B — Браво, О — Оскар и так далее.
https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, нато, мариуполь, украина
07:17 11.05.2022 (обновлено: 07:27 11.05.2022)
На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных"
На базе "Азова" в Мариуполе нашли британский студенческий учебник "Английский для военных"
МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Студенческий учебник "Английский для военных" (English for the Military) крупнейшего британского издательства Macmillan обнаружен на мариупольской базе неонацистов из полка "Азов", передает корреспондент РИА Новости.
В книге изложена история, внутренняя структура, этапы расширения блока НАТО
, а также описаны традиции, правила, например воинское приветствие, принятое в армиях США
и Великобритании
. Также там объясняется, как распознавать шевроны, нашивки и погоны военнослужащих Альянса.
Учебник помогает освоить навык чтения натовских карт, например, распознавания стандартных натовских символов, применяемых для схематичного обозначения различных типов воинских подразделений и укреплений, наносимых на карту местности.
На одной из страниц учебника гитлеровский фельдмаршал времен Второй мировой войны Эрвин Роммель был поставлен авторами в один ряд с Александром Суворовым, Джорджем Вашингтоном
и адмиралом Нельсоном.
Для систематизации учебных материалов, параллельно с классической нумерацией страниц, в учебнике использовалась фонетическая азбука НАТО, когда каждой букве алфавита присваивается отдельное кодовое наименование, например, А — Альфа, B — Браво, О — Оскар и так далее.