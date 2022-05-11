https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787962725.html

Жителя Рязанской области, застрелившего пятерых человек, осудили пожизненно

Жителя Рязанской области, застрелившего пятерых человек, осудили пожизненно - РИА Новости, 11.05.2022

Жителя Рязанской области, застрелившего пятерых человек, осудили пожизненно

Рязанский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который обвинялся в убийстве пяти человек из-за шума под окнами, сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:24

2022-05-11T17:24

2022-05-11T17:24

происшествия

рязанский областной суд

россия

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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который обвинялся в убийстве пяти человек из-за шума под окнами, сообщили РИА Новости в суде.По версии следствия, вечером 4 апреля 2020 года мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьма, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошел словесный конфликт, в результате мужчина вышел со своим охотничьим ружьем и выстрелил в четырех молодых людей и девушку, все они скончались на месте.В рамках прений сторон прокуратура просила назначить подсудимому пожизненный срок. Защита просила квалифицировать его действия как превышение пределов необходимой обороны.Приговор не вступил в законную силу.

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2022

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происшествия, рязанский областной суд, россия