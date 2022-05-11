https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787864911.html
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:49
2022-05-11T11:49
2022-05-11T11:49
в мире
западный берег реки иордан
израиль
палестина
нафтали беннет
оон
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787859063_0:225:3038:1934_1920x0_80_0_0_41115e978e9a9e546c75a17aaadff8a0.jpg
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА."Палестинское руководство возложило на израильское правительство полную ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сообщает агентство.Палестинское руководство подчеркнуло, что это убийство является "частью ежедневной политики, проводимой оккупацией против палестинского народа, его земли и его святынь", пишет агентство.Специальный координатор ООН Тор Веннесланд призвал "к немедленному и всестороннему расследованию и привлечению к ответственности всех лиц, ответственных за убийство репортера".Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html
западный берег реки иордан
израиль
палестина
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787859063_306:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ce19c0e4771beba626e530fda923b3a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина, нафтали беннет, оон, катар
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Палестинское руководство обвинило израильскую армию в убийстве репортера Al-Jazeera
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА.
"Палестинское руководство возложило на израильское правительство полную ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сообщает агентство.
Палестинское руководство подчеркнуло, что это убийство является "частью ежедневной политики, проводимой оккупацией против палестинского народа, его земли и его святынь", пишет агентство.
Специальный координатор ООН
Тор Веннесланд призвал "к немедленному и всестороннему расследованию и привлечению к ответственности всех лиц, ответственных за убийство репортера".
Премьер-министр Нафтали Беннет
сообщил, что Израиль
призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.
Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан
, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.
Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.