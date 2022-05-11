https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787864911.html

Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera

Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022

Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera

Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:49

2022-05-11T11:49

2022-05-11T11:49

в мире

западный берег реки иордан

израиль

палестина

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оон

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА."Палестинское руководство возложило на израильское правительство полную ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сообщает агентство.Палестинское руководство подчеркнуло, что это убийство является "частью ежедневной политики, проводимой оккупацией против палестинского народа, его земли и его святынь", пишет агентство.Специальный координатор ООН Тор Веннесланд призвал "к немедленному и всестороннему расследованию и привлечению к ответственности всех лиц, ответственных за убийство репортера".Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html

западный берег реки иордан

израиль

палестина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина, нафтали беннет, оон, катар