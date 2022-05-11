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Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
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Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:49
2022-05-11T11:49
в мире
западный берег реки иордан
израиль
палестина
нафтали беннет
оон
катар
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА."Палестинское руководство возложило на израильское правительство полную ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сообщает агентство.Палестинское руководство подчеркнуло, что это убийство является "частью ежедневной политики, проводимой оккупацией против палестинского народа, его земли и его святынь", пишет агентство.Специальный координатор ООН Тор Веннесланд призвал "к немедленному и всестороннему расследованию и привлечению к ответственности всех лиц, ответственных за убийство репортера".Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, палестина, нафтали беннет, оон, катар
11:49 11.05.2022
 
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera

Палестинское руководство обвинило израильскую армию в убийстве репортера Al-Jazeera

© AFP 2022 / Hazem BaderПлакат с изображением журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан
Плакат с изображением журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
Плакат с изображением журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан
Читать ria.ru в
ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Палестинское руководство обвинило израильских военнослужащих в убийстве журналистки Al-Jazeera, сообщает агентство ВАФА.
"Палестинское руководство возложило на израильское правительство полную ответственность за убийство журналистки Ширин Абу Акле", - сообщает агентство.
Палестинское руководство подчеркнуло, что это убийство является "частью ежедневной политики, проводимой оккупацией против палестинского народа, его земли и его святынь", пишет агентство.
Специальный координатор ООН Тор Веннесланд призвал "к немедленному и всестороннему расследованию и привлечению к ответственности всех лиц, ответственных за убийство репортера".
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 10:59
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al-Jazeera
Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил, что Израиль призвал палестинцев к совместному расследованию, но получил отказ.
Столкновения с палестинцами вспыхнули в ходе контртеррористической операции израильских сил на Западном берегу реки Иордан, телеканал Al-Jazeera сообщил о гибели журналистки.
Во время контртеррористической операции в лагере беженцев в Дженине десятки вооруженных палестинцев открыли массированный огонь по израильским силам, а также бросали в солдат взрывные устройства. Военнослужащие открыли ответный огонь.
 
В миреЗападный берег реки ИорданИзраильПалестинаНафтали БеннетООНКатар
 
 
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