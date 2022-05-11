https://ria.ru/20220511/tyulpany-1787961922.html

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы - РИА Новости, 11.05.2022

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:21

2022-05-11T17:21

2022-05-11T17:21

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москва

цветы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На столичных клумбах распустились первые тюльпаны. Осенью прошлого года на городских улицах, набережных и площадях высадили 14 млн разноцветных тюльпанов. Они украсят цветники общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что среди посаженных сортов тюльпанов есть "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Сообщается, что в общей сложности в этом году в столице распустятся более 55 миллионов цветов. Всю цветочную рассаду для города готовят в теплицах ГБУ "Озеленение".

https://ria.ru/20220506/park-1787206379.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, цветы, городское хозяйство москвы