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Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы
Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы - РИА Новости, 11.05.2022
Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы
Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:21
2022-05-11T17:21
2022-05-11T17:21
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На столичных клумбах распустились первые тюльпаны. Осенью прошлого года на городских улицах, набережных и площадях высадили 14 млн разноцветных тюльпанов. Они украсят цветники общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что среди посаженных сортов тюльпанов есть "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.Сообщается, что в общей сложности в этом году в столице распустятся более 55 миллионов цветов. Всю цветочную рассаду для города готовят в теплицах ГБУ "Озеленение".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, цветы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы
, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На столичных клумбах распустились первые тюльпаны. Осенью прошлого года на городских улицах, набережных и площадях высадили 14 млн разноцветных тюльпанов. Они украсят цветники общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что среди посаженных сортов тюльпанов есть "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
Сообщается, что в общей сложности в этом году в столице распустятся более 55 миллионов цветов. Всю цветочную рассаду для города готовят в теплицах ГБУ "Озеленение".