https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787986975.html

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 76 боевиков РПК на севере Ирака

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 76 боевиков РПК на севере Ирака - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 76 боевиков РПК на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 76 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках операции на севере Ирака, сообщило министерство национальной... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:20

2022-05-11T19:20

2022-05-11T19:20

в мире

мевлют чавушоглу

турция

ирак

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. ВС Турции нейтрализовали 76 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках операции на севере Ирака, сообщило министерство национальной обороны страны.Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."Вооруженные силы Турции нейтрализовали еще трех террористов РПК на севере Ирака, а общее число ликвидированных боевиков достигло 76", - говорится в сообщении.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785240823.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мевлют чавушоглу, турция, ирак