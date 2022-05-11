https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787962621.html

Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для F-16

Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для F-16 - РИА Новости, 11.05.2022

Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для F-16

Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:24

2022-05-11T17:24

2022-05-11T17:37

в мире

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Турция направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов, он будет рассмотрен Конгрессом, пишет Wall Street Journal."Турция запросила у США поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 миллионов долларов. Запрос будет представлен конгрессу на утверждение. Указанный запрос включает в себя поставку зенитной ракеты AIM-120 AMRAAM, линейной авиационной ракеты AIM-9 Sidewinder, радара и другого оборудования", - приводит перевод заметки турецкое издание savunmasanayist.com. Издание уточняет, что утверждение запроса требует, чтобы большинство конгресса США проголосовало "за"."Администрация Байдена сделала неофициальное заявление ключевым лидерам обеих палат конгресса, добиваясь принятия запроса Турции. Предполагается, что с вышеупомянутым пакетом стоимостью 400 миллионов долларов турецкие F-16 можно эксплуатировать в течение многих лет", - говорится в сообщении."С другой стороны, у Турции уже есть спрос на истребители F-16 Block 70. Спрос Турции на F-16 Block 70 включает поставку 40 новых истребителей и 80 комплектов для модернизации существующих F-16. В настоящее время на вооружении ВВС Турции находится более 230 самолетов F-16 в конфигурациях Block 30, Block 40, Block 50 и Block 50+", - добавляет издание. По данным WSJ, турецкие и американские официальные лица утверждали, что "продажа F-16 может помочь ослабить многолетнюю напряженность между двумя союзниками и предотвратить сближение Турции с Россией и Китаем".США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220430/shturmovik-1786375604.html

https://ria.ru/20220428/nato-1785881966.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сша, конгресс сша, f-16, нато