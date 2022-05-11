https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787900137.html

В торговом центре в Турции обрушился потолок

В торговом центре в Турции обрушился потолок - РИА Новости, 11.05.2022

В торговом центре в Турции обрушился потолок

Потолок обрушился в результате пожара в торговом центре в турецкой Бурсе, на место выехали бригады скорой помощи, под завалами могут оставаться люди, передает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:46

2022-05-11T13:46

2022-05-11T13:55

происшествия

в мире

бурса (провинция)

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Потолок обрушился в результате пожара в торговом центре в турецкой Бурсе, на место выехали бригады скорой помощи, под завалами могут оставаться люди, передает телеканал A Haber."В магазине в торговом центре в Бурсе обрушился потолок. После эвакуации входы в торговый центр были закрыты", - сообщает телеканал.Полиция, пожарная команда и спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и приступили к работе."Люди внутри были эвакуированы, а вход в торговый центр закрыт", - уточнил телеканал.Идет поиск людей под завалами.

https://ria.ru/20220509/gaiti-1787581286.html

бурса (провинция)

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2022

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происшествия, в мире, бурса (провинция)