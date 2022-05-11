https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787895701.html

В Анкаре сообщили о встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН

В Анкаре сообщили о встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН - РИА Новости, 11.05.2022

В Анкаре сообщили о встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН

Гостелеканал Турции TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники сообщил о возможности проведения в ближайшие дни встречи между Турцией, Россией, Украиной... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:31

2022-05-11T13:31

2022-05-11T14:02

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турция

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Гостелеканал Турции TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники сообщил о возможности проведения в ближайшие дни встречи между Турцией, Россией, Украиной и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам."Дипломатические источники сообщили, что может состояться встреча между Турцией, Россией, Украиной и ООН в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам. Отметив, что у ООН есть предложение о создании гуманитарной контактной группы, источники сообщили, что переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН могут продолжиться в этом контексте в ближайшие дни. Между сторонами могут быть проведены технические встречи", - передал телеканал.Дипломатические источники телеканала также обратили внимание на гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении огня."Было заявлено, что переговоры с "пятеркой" и рядом стран продолжаются. Утверждается, что эти страны еще не вносили предложения сторонам", - уточнил телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787819889.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html

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в мире, владимир путин, турция, россия, украина, оон