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Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787857901.html
Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях
Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях - РИА Новости, 11.05.2022
Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях
Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, сообщает АТОР со... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:51
2022-05-11T13:51
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новости - туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, сообщает АТОР со ссылкой на представителей туротрасли.При этом годовая инфляция в стране достигла значения в 70 процентов, подсчитали аналитики Института статистики. Показатель стал рекордным за 20 лет.В ассоциации пояснили, что вопрос цены отдыха — ключевой на фоне транспортного кризиса. "Проблема особенно остра для курортов Антальи, где россияне составили в 2021 году почти 40 процентов отдыхающих", — указали эксперты.Сейчас большинство путешественников из РФ летит в Турцию рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры берут блоки мест. Такая перевозка обходится дороже, чем чартеры. Впрочем, эксперты все же ожидают сокращения турпотока из РФ — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Они надеются, что в этом сезоне доля россиян в отелях будет на уровне 25 или 30 процентов.
https://ria.ru/20220506/margarita-1787138927.html
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туризм, турция, новости - туризм, анталья (провинция), европа, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, отели, гостиницы, россия, туристы
13:51 11.05.2022
 
Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях

В АТОР сообщили, что турецкие отели в этом году подняли цены максимум на десять процентов

© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на раздаче в ресторане отеля в Мармарисе
Туристы в очереди на раздаче в ресторане отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, сообщает АТОР со ссылкой на представителей туротрасли.
При этом годовая инфляция в стране достигла значения в 70 процентов, подсчитали аналитики Института статистики. Показатель стал рекордным за 20 лет.
В ассоциации пояснили, что вопрос цены отдыха — ключевой на фоне транспортного кризиса. "Проблема особенно остра для курортов Антальи, где россияне составили в 2021 году почти 40 процентов отдыхающих", — указали эксперты.
Сейчас большинство путешественников из РФ летит в Турцию рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры берут блоки мест. Такая перевозка обходится дороже, чем чартеры.
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"Условия перелета и сервис на Turkish Airlines выше, а маршрут теперь удлинен — облет идет через страны Европы. Турецкие отельеры сдерживают рост тарифов на проживание, чтобы стоимость турпакета для россиян была приемлемой", — пояснили эксперты АТОР.
Впрочем, эксперты все же ожидают сокращения турпотока из РФ — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Они надеются, что в этом сезоне доля россиян в отелях будет на уровне 25 или 30 процентов.
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