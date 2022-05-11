https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787857901.html

Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях

Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях - РИА Новости, 11.05.2022

Туроператоры рассказали, насколько подорожал отдых в турецких отелях

Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, сообщает АТОР со... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:51

2022-05-11T13:51

2022-05-11T13:51

туризм

туризм

турция

новости - туризм

анталья (провинция)

европа

ассоциация туроператоров россии (атор)

turkish airlines

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владельцы отелей Антальи в летнем курортном сезоне 2022 года повысили цены на проживание для российских туристов максимум на 10 процентов, сообщает АТОР со ссылкой на представителей туротрасли.При этом годовая инфляция в стране достигла значения в 70 процентов, подсчитали аналитики Института статистики. Показатель стал рекордным за 20 лет.В ассоциации пояснили, что вопрос цены отдыха — ключевой на фоне транспортного кризиса. "Проблема особенно остра для курортов Антальи, где россияне составили в 2021 году почти 40 процентов отдыхающих", — указали эксперты.Сейчас большинство путешественников из РФ летит в Турцию рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры берут блоки мест. Такая перевозка обходится дороже, чем чартеры. Впрочем, эксперты все же ожидают сокращения турпотока из РФ — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Они надеются, что в этом сезоне доля россиян в отелях будет на уровне 25 или 30 процентов.

https://ria.ru/20220506/margarita-1787138927.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

турция

анталья (провинция)

европа

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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