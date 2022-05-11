https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787819889.html

NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России

NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России - РИА Новости, 11.05.2022

NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России

Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T06:31

2022-05-11T06:31

2022-05-11T09:17

в мире

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украина

turkish airlines

нато

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис.По его мнению, Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине.Кроме того, отметил он, Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест, уточнил автор."Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220430/turtsiya-1786315462.html

https://ria.ru/20220504/neft-1786798242.html

турция

россия

украина

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в мире, турция, россия, украина, turkish airlines, нато