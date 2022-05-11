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NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России - РИА Новости, 11.05.2022
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NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России
NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России - РИА Новости, 11.05.2022
NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России
Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T06:31
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в мире
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россия
украина
turkish airlines
нато
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис.По его мнению, Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине.Кроме того, отметил он, Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест, уточнил автор."Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220430/turtsiya-1786315462.html
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в мире, турция, россия, украина, turkish airlines, нато
06:31 11.05.2022 (обновлено: 09:17 11.05.2022)
 
NI объяснил, почему Турция не может отказаться от России

NI: Турция не может отказаться от РФ из-за торговли, газа и строительства атомной станции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Турции и России
Государственные флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги Турции и России . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис.
По его мнению, Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине.
"Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции", — обратил внимание Эллис.
Кроме того, отметил он, Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест, уточнил автор.
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"Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку", — заключил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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