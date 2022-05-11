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ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям - РИА Новости, 11.05.2022
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ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям
ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям - РИА Новости, 11.05.2022
ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям
Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:02
2022-05-11T23:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во второй - наступит баланс, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.Первая фаза, по оценке регулятора, уже началась и может занять большую часть прогнозного горизонта - около полутора-двух лет. Эта фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с трансформацией экономики. Переход к новому равновесию предполагает реконфигурацию логистических маршрутов, поиск заменителей товаров промежуточной продукции в производственных цепочках, развитие компенсирующих и новых технологий, изменение ассортимента доступных товаров и потребительских привычек и предпочтений, ребалансировку значимости и размеров отраслей, подстройку рынка труда.В этот период Банк России будет реализовывать политику поддержания ценовой стабильности, учитывая необходимость адаптации экономики к новой структуре. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках.Вторая фаза, отмечает регулятор, начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
23:02 11.05.2022 (обновлено: 23:03 11.05.2022)
 
ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям

ЦБ заявил, что процесс подстройки экономики к новым реалиям будет проходить в два этапа

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во второй - наступит баланс, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
"Процесс подстройки экономики к новым условиям будет включать в себя две основные фазы. При этом переход из одной фазы в другую может произойти раньше или позже, чем в настоящий момент оценивается Банком России. Реализация дополнительных геополитических рисков может значимо ухудшить экономическую динамику", - сказано в документе.
Первая фаза, по оценке регулятора, уже началась и может занять большую часть прогнозного горизонта - около полутора-двух лет. Эта фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с трансформацией экономики. Переход к новому равновесию предполагает реконфигурацию логистических маршрутов, поиск заменителей товаров промежуточной продукции в производственных цепочках, развитие компенсирующих и новых технологий, изменение ассортимента доступных товаров и потребительских привычек и предпочтений, ребалансировку значимости и размеров отраслей, подстройку рынка труда.
В этот период Банк России будет реализовывать политику поддержания ценовой стабильности, учитывая необходимость адаптации экономики к новой структуре. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках.
Вторая фаза, отмечает регулятор, начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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