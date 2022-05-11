https://ria.ru/20220511/tsb-1788015849.html

ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям

ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям - РИА Новости, 11.05.2022

ЦБ обозначил фазы подстройки российской экономики к новым условиям

Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:02

2022-05-11T23:02

2022-05-11T23:03

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во второй - наступит баланс, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.Первая фаза, по оценке регулятора, уже началась и может занять большую часть прогнозного горизонта - около полутора-двух лет. Эта фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с трансформацией экономики. Переход к новому равновесию предполагает реконфигурацию логистических маршрутов, поиск заменителей товаров промежуточной продукции в производственных цепочках, развитие компенсирующих и новых технологий, изменение ассортимента доступных товаров и потребительских привычек и предпочтений, ребалансировку значимости и размеров отраслей, подстройку рынка труда.В этот период Банк России будет реализовывать политику поддержания ценовой стабильности, учитывая необходимость адаптации экономики к новой структуре. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках.Вторая фаза, отмечает регулятор, начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов.

https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)