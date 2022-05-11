https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html

ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям

ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям - РИА Новости, 11.05.2022

ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям

Кризис этого года - один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:31

2022-05-11T22:31

2022-05-11T22:31

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кризис этого года - один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть пути адаптации, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. “Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка”, - считают в ЦБ.При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)–0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0–5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5–6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала - диапазона 10–12%.“В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5–3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала”, - заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20220511/tsb-1788011819.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия