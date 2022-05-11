https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html
ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям
ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям - РИА Новости, 11.05.2022
ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям
Кризис этого года - один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:31
2022-05-11T22:31
2022-05-11T22:31
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73acc7754a17b102f727549b0fbf7a11.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кризис этого года - один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть пути адаптации, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. “Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка”, - считают в ЦБ.При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)–0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0–5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5–6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала - диапазона 10–12%.“В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5–3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала”, - заключили в ЦБ.
https://ria.ru/20220511/tsb-1788011819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dce0578b11ad32a2de501ab16e99fd57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ назвал сроки, когда российская экономика адаптируется к санкциям
ЦБ: российская экономика по большей части адаптируется к санкциям к середине 2023 года
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Кризис этого года - один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть пути адаптации, говорится
в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
“К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 г. – один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам”, - говорится в докладе.
Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. “Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка”, - считают в ЦБ
.
“По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года – сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств”, - отмечается в документе.
При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)–0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0–5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5–6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала - диапазона 10–12%.
“В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5–3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала”, - заключили в ЦБ.