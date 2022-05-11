https://ria.ru/20220511/tsb-1788011819.html

ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали

ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 11.05.2022

ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали

Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:23

2022-05-11T22:23

2022-05-11T22:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям."Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%", - добавили в регуляторе.При этом под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023 года и к 2024 года вернется к целевому значению 4%, рассчитывают в ЦБ РФ.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция