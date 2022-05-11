ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали
ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали в России
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В апреле ожидания населения относительно будущей инфляции вновь стали ниже оценок наблюдаемой инфляции (12,5% против 19,9%). Это дает дополнительное подтверждение тому, что напряжение, связанное с ростом цен, снизилось, а риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - сказано в документе.
Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям.
"Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%", - добавили в регуляторе.