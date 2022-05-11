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ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 11.05.2022
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ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали
ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 11.05.2022
ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали
Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:23
2022-05-11T22:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям."Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%", - добавили в регуляторе.При этом под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023 года и к 2024 года вернется к целевому значению 4%, рассчитывают в ЦБ РФ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
22:23 11.05.2022
 
ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали

ЦБ указал на уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В апреле ожидания населения относительно будущей инфляции вновь стали ниже оценок наблюдаемой инфляции (12,5% против 19,9%). Это дает дополнительное подтверждение тому, что напряжение, связанное с ростом цен, снизилось, а риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - сказано в документе.
Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям.
"Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%", - добавили в регуляторе.
При этом под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023 года и к 2024 года вернется к целевому значению 4%, рассчитывают в ЦБ РФ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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