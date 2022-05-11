https://ria.ru/20220511/treydery-1787871764.html

EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля - РИА Новости, 11.05.2022

EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:12

2022-05-11T12:12

2022-05-11T15:22

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи. При этом такое решение носит рекомендательный характер.В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:С начала спецоперации на Украине экономика находится под сильным санкционным давлением. Тем не менее рубль с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.

https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, московская биржа, россия