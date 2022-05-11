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EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля - РИА Новости, 11.05.2022
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EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля - РИА Новости, 11.05.2022
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:12
2022-05-11T15:22
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи. При этом такое решение носит рекомендательный характер.В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:С начала спецоперации на Украине экономика находится под сильным санкционным давлением. Тем не менее рубль с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.
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экономика, московская биржа, россия
12:12 11.05.2022 (обновлено: 15:22 11.05.2022)
 
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.
Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи. При этом такое решение носит рекомендательный характер.

В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:
С начала спецоперации на Украине экономика находится под сильным санкционным давлением. Тем не менее рубль с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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ЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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