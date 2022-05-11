https://ria.ru/20220511/treydery-1787871764.html
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля - РИА Новости, 11.05.2022
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:12
2022-05-11T12:12
2022-05-11T15:22
экономика
московская биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала с 6 июня использовать для оценки курса рубля данные WM/Refinitiv, а не Московской биржи, пишет Bloomberg.Указывается, что это якобы должно облегчить работу трейдеров, "сомневающихся в надежности курса рубля" на фоне антироссийских санкций. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи. При этом такое решение носит рекомендательный характер.В Ассоциацию трейдеров развивающихся рынков входят:С начала спецоперации на Украине экономика находится под сильным санкционным давлением. Тем не менее рубль с середины марта начал дорожать, а сейчас обновил максимумы, вернувшись к уровню 2020 года.
https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
12:12 11.05.2022 (обновлено: 15:22 11.05.2022)
EMTA посоветовала трейдерам не брать данные Мосбиржи для оценки курса рубля
EMTA рекомендовала не использовать данные Мосбиржи для оценки курса рубля