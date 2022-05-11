https://ria.ru/20220511/travma-1787939580.html
В Подмосковье врачи спасли пациенту ногу после тяжелой травмы
В Подмосковье врачи спасли пациенту ногу после тяжелой травмы - РИА Новости, 11.05.2022
В Подмосковье врачи спасли пациенту ногу после тяжелой травмы
Врачи Раменской областной больницы спасли пациенту ногу с тяжелыми переломами и перерезанной отломками костей задней большеберцовой артерией, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:09
2022-05-11T16:09
2022-05-11T16:09
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врачи Раменской областной больницы спасли пациенту ногу с тяжелыми переломами и перерезанной отломками костей задней большеберцовой артерией, рассказали в минздраве Подмосковья."Бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение Раменской областной больницы был доставлен мужчина 53 лет с тяжелой травмой. В результате ДТП у него была сильно повреждена левая нога: на задней поверхности, ниже колена, наблюдалась открытая рана размером до 25 см. Рентген-диагностика показала перелом обеих костей голени со смещением. Отломки костей пересекли заднюю большеберцовую артерию. Кровоснабжение голени и стопы было нарушено и угрожало потерей конечности", - сказано в сообщении.Бригада врачей наложила на артерию шов, который восстановил её целостность и восстановил кровоснабжение. После этого медики провели репозицию и наружную фиксацию отломков костей голени стержневым аппаратом, чтобы восстановить кости голени и травмированные мягкие ткани, а также для предотвращения риска расхождения шва артерии, добавили в министерстве."Трое суток пациент провел в отделении реанимации, где проводилась стабилизация его состояния и антикоагулянтая терапия. Спустя еще две недели стало возможным проведение окончательного остеосинтеза костей голени. Врачи травматологи-ортопеды сняли стержневой аппарат и зафиксировали отломки костей при помощи аппарата Илизарова, восстановив опорную функцию левой нижней конечности", - подчеркнули в сообщении.Спустя два месяца после выписки мужчина вернулся в больницу, чтобы снять аппарат Илизарова. Сейчас он проходит курс физиотерапии и лечебной физкультуры, а двигательная функция в ноге постепенно восстанавливается, уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20220418/bulavka-1784156710.html
https://ria.ru/20220418/vrachi-1784058400.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), раменский район, врачи, медицина
В Подмосковье врачи спасли пациенту ногу после тяжелой травмы
Врачи Раменской областной больницы спасли пациенту ногу с тяжелыми переломами
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врачи Раменской областной больницы спасли пациенту ногу с тяжелыми переломами и перерезанной отломками костей задней большеберцовой артерией, рассказали в минздраве Подмосковья.
"Бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение Раменской областной больницы был доставлен мужчина 53 лет с тяжелой травмой. В результате ДТП
у него была сильно повреждена левая нога: на задней поверхности, ниже колена, наблюдалась открытая рана размером до 25 см. Рентген-диагностика показала перелом обеих костей голени со смещением. Отломки костей пересекли заднюю большеберцовую артерию. Кровоснабжение голени и стопы было нарушено и угрожало потерей конечности", - сказано в сообщении.
Бригада врачей наложила на артерию шов, который восстановил её целостность и восстановил кровоснабжение. После этого медики провели репозицию и наружную фиксацию отломков костей голени стержневым аппаратом, чтобы восстановить кости голени и травмированные мягкие ткани, а также для предотвращения риска расхождения шва артерии, добавили в министерстве.
"Трое суток пациент провел в отделении реанимации, где проводилась стабилизация его состояния и антикоагулянтая терапия. Спустя еще две недели стало возможным проведение окончательного остеосинтеза костей голени. Врачи травматологи-ортопеды сняли стержневой аппарат и зафиксировали отломки костей при помощи аппарата Илизарова, восстановив опорную функцию левой нижней конечности", - подчеркнули в сообщении.
Спустя два месяца после выписки мужчина вернулся в больницу, чтобы снять аппарат Илизарова. Сейчас он проходит курс физиотерапии и лечебной физкультуры, а двигательная функция в ноге постепенно восстанавливается, уточнили в минздраве.