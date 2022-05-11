https://ria.ru/20220511/tranzit-1787982828.html

Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе

Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе - РИА Новости, 11.05.2022

Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе

"Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:34

2022-05-11T19:34

2022-05-11T20:01

экономика

газпром

оператор гтс украины

евросоюз

украина

европа

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого топлива. Ссылаясь на форс-мажор, компания намерена временно перевести потоки на пункт пропуска "Суджа". На этом фоне газ в Европе опять подорожал. Аналитики уверены: никакого форс-мажора нет, а Киев лишь хочет ускорить отказ ЕС от российских энергоресурсов.Сомнительный предлогРешение об остановке c 11 мая транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" оператор объяснил "наступлением форс-мажорных обстоятельств" — переходом территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.В "Газпроме" заявили: подтверждения форс-мажорных обстоятельств не получали и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, российская сторона полностью выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ в соответствии с контрактом и операторским соглашением. При этом счета Украины по транзиту полностью оплачены.Через "Новопсков" прокачивают почти треть поставок в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украина предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" указали, что это технически невозможно.Также там уточнили, что сейчас для транзита открыт только один вход и поставки в Германию снизились на 25 процентов.Нет основанийНаблюдатели подчеркивают: в сложившейся ситуации вины "Газпрома" нет, все претензии надо предъявлять "Оператору ГТС Украины"."Оператор ГТС Украины", очевидно, исходит из следующей логики: раз ГИС "Сохрановка" уже не контролируется Киевом, значит, можно объявить форс-мажор и прекратить прокачку. Тогда газ недополучат Венгрия, Словакия, Италия и еще какие-то государства, которые в итоге предъявят России претензии", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Масла в огоньЭтот демарш направлен на создание еще одной точки напряжения между Россией и Европой, где идет борьба вокруг пакетов санкций и процедур оплаты поставок.Западу — и особенно США — необходимо разорвать экономические связи с Россией. Газовый шантаж Украины — лишь маленький штрих. Куда более насыщенные события происходят в Европе, где представители Вашингтона и Лондона активно уговаривают всех наложить эмбарго на российскую нефть, отмечает экономист Петр Заборцев.В результате у поставщика остается немного вариантов. Один из них: перенаправить выпадающие объемы голубого топлива в Европу по другим ниткам — например, по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу или "Северному потоку — 1".Примечательно, что в среду суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора Nord Stream 2 AG — до 10 сентября. Это следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.Пустые хранилищаЕвропейские потребители пока сохраняют спокойствие. Как сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор рынков электроэнергии, газа, телекоммуникаций, почты и железных дорог), газоснабжение в Германии стабильно, а выпадающие объемы компенсируются "более высокими потоками, прежде всего из Норвегии и Нидерландов".В Чехии тоже не опасаются сокращения транзита через Украину. Как заверил глава Минпромторга Йозеф Сикела, запасы в стране превышают 1,25 миллиарда кубометров, это в два раза больше, чем год назад. Он также уточнил, что через украинскую ГИС "Сохрановка" проходит лишь небольшая часть поставок.В Европе при этом признают, что Россия ничего не нарушает. В частности, министр по делам защиты климата, экологии и энергетики Австрии Леонора Гевесслер подчеркнула: "Поставки идут бесперебойно и в полном объеме".Тем не менее, по оценкам экспертов, ЕС может недосчитаться трети российского газа, прокачиваемого через Украину. Тогда котировки голубого топлива снова двинутся вверх — из-за физического дефицита предложения. И заполнение европейские подземных хранилищ окажется под вопросом.Наблюдатели не исключают, что претензии в этом случае предъявят уже не России, несмотря на недружественную позицию, а союзнику — Украине.

https://ria.ru/20220511/tranzit-1787911536.html

https://ria.ru/20220510/gazprom-1787793594.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787977360.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, газпром, оператор гтс украины, евросоюз, украина, европа, северный поток, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности