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Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе - РИА Новости, 11.05.2022
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Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе
Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе - РИА Новости, 11.05.2022
Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе
"Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:34
2022-05-11T20:01
экономика
газпром
оператор гтс украины
евросоюз
украина
европа
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого топлива. Ссылаясь на форс-мажор, компания намерена временно перевести потоки на пункт пропуска "Суджа". На этом фоне газ в Европе опять подорожал. Аналитики уверены: никакого форс-мажора нет, а Киев лишь хочет ускорить отказ ЕС от российских энергоресурсов.Сомнительный предлогРешение об остановке c 11 мая транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" оператор объяснил "наступлением форс-мажорных обстоятельств" — переходом территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.В "Газпроме" заявили: подтверждения форс-мажорных обстоятельств не получали и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, российская сторона полностью выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ в соответствии с контрактом и операторским соглашением. При этом счета Украины по транзиту полностью оплачены.Через "Новопсков" прокачивают почти треть поставок в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украина предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" указали, что это технически невозможно.Также там уточнили, что сейчас для транзита открыт только один вход и поставки в Германию снизились на 25 процентов.Нет основанийНаблюдатели подчеркивают: в сложившейся ситуации вины "Газпрома" нет, все претензии надо предъявлять "Оператору ГТС Украины"."Оператор ГТС Украины", очевидно, исходит из следующей логики: раз ГИС "Сохрановка" уже не контролируется Киевом, значит, можно объявить форс-мажор и прекратить прокачку. Тогда газ недополучат Венгрия, Словакия, Италия и еще какие-то государства, которые в итоге предъявят России претензии", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Масла в огоньЭтот демарш направлен на создание еще одной точки напряжения между Россией и Европой, где идет борьба вокруг пакетов санкций и процедур оплаты поставок.Западу — и особенно США — необходимо разорвать экономические связи с Россией. Газовый шантаж Украины — лишь маленький штрих. Куда более насыщенные события происходят в Европе, где представители Вашингтона и Лондона активно уговаривают всех наложить эмбарго на российскую нефть, отмечает экономист Петр Заборцев.В результате у поставщика остается немного вариантов. Один из них: перенаправить выпадающие объемы голубого топлива в Европу по другим ниткам — например, по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу или "Северному потоку — 1".Примечательно, что в среду суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора Nord Stream 2 AG — до 10 сентября. Это следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.Пустые хранилищаЕвропейские потребители пока сохраняют спокойствие. Как сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор рынков электроэнергии, газа, телекоммуникаций, почты и железных дорог), газоснабжение в Германии стабильно, а выпадающие объемы компенсируются "более высокими потоками, прежде всего из Норвегии и Нидерландов".В Чехии тоже не опасаются сокращения транзита через Украину. Как заверил глава Минпромторга Йозеф Сикела, запасы в стране превышают 1,25 миллиарда кубометров, это в два раза больше, чем год назад. Он также уточнил, что через украинскую ГИС "Сохрановка" проходит лишь небольшая часть поставок.В Европе при этом признают, что Россия ничего не нарушает. В частности, министр по делам защиты климата, экологии и энергетики Австрии Леонора Гевесслер подчеркнула: "Поставки идут бесперебойно и в полном объеме".Тем не менее, по оценкам экспертов, ЕС может недосчитаться трети российского газа, прокачиваемого через Украину. Тогда котировки голубого топлива снова двинутся вверх — из-за физического дефицита предложения. И заполнение европейские подземных хранилищ окажется под вопросом.Наблюдатели не исключают, что претензии в этом случае предъявят уже не России, несмотря на недружественную позицию, а союзнику — Украине.
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Наталья Дембинская
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экономика, газпром, оператор гтс украины, евросоюз, украина, европа, северный поток, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности
19:34 11.05.2022 (обновлено: 20:01 11.05.2022)
 

Шантаж трубой: зачем Украина перекрывает газ Европе

© AFP 2022 / Ina FassbenderСотрудники работают на газокомпрессорной станции в Германии
Сотрудники работают на газокомпрессорной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Ina Fassbender
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого топлива. Ссылаясь на форс-мажор, компания намерена временно перевести потоки на пункт пропуска "Суджа". На этом фоне газ в Европе опять подорожал. Аналитики уверены: никакого форс-мажора нет, а Киев лишь хочет ускорить отказ ЕС от российских энергоресурсов.

Сомнительный предлог

Решение об остановке c 11 мая транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" и компрессорную "Новопсков" оператор объяснил "наступлением форс-мажорных обстоятельств" — переходом территории, где находятся газотранспортные объекты, под российский контроль.
В "Газпроме" заявили: подтверждения форс-мажорных обстоятельств не получали и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, российская сторона полностью выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ в соответствии с контрактом и операторским соглашением. При этом счета Украины по транзиту полностью оплачены.
Через "Новопсков" прокачивают почти треть поставок в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Украина предлагала перенести транзит на ГИС "Суджа", но в "Газпроме" указали, что это технически невозможно.
Также там уточнили, что сейчас для транзита открыт только один вход и поставки в Германию снизились на 25 процентов.
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Нет оснований

Наблюдатели подчеркивают: в сложившейся ситуации вины "Газпрома" нет, все претензии надо предъявлять "Оператору ГТС Украины".

"При желании российская компания могла продолжить качать газ через "Сохрановку", поставив украинцев в положение, когда им пришлось бы либо обеспечивать транзит в штатном режиме, либо нарушить обязательства по договору и допустить частичный сбой", — отмечает Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.

"Оператор ГТС Украины", очевидно, исходит из следующей логики: раз ГИС "Сохрановка" уже не контролируется Киевом, значит, можно объявить форс-мажор и прекратить прокачку. Тогда газ недополучат Венгрия, Словакия, Италия и еще какие-то государства, которые в итоге предъявят России претензии", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
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"Газпром": Украина хочет занижать транзит газа на ГИС "Сохрановка"

Масла в огонь

Этот демарш направлен на создание еще одной точки напряжения между Россией и Европой, где идет борьба вокруг пакетов санкций и процедур оплаты поставок.
Западу — и особенно США — необходимо разорвать экономические связи с Россией. Газовый шантаж Украины — лишь маленький штрих. Куда более насыщенные события происходят в Европе, где представители Вашингтона и Лондона активно уговаривают всех наложить эмбарго на российскую нефть, отмечает экономист Петр Заборцев.
В результате у поставщика остается немного вариантов. Один из них: перенаправить выпадающие объемы голубого топлива в Европу по другим ниткам — например, по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу или "Северному потоку — 1".

"Более того, становится актуальной реанимация "Северного потока — 2", который уже построен, осталось только его сертифицировать. Поэтому "Газпром", скорее всего, выйдет из этой истории без потерь, чего не скажешь про Украину: Киев лишится доходов от транзита", — уверен Хазанов.

Примечательно, что в среду суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора Nord Stream 2 AG — до 10 сентября. Это следует из документа, опубликованного на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Нарушение транзита газа из-за Киева затруднит заполнение ПХГ, заявил Rystad

Пустые хранилища

Европейские потребители пока сохраняют спокойствие. Как сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор рынков электроэнергии, газа, телекоммуникаций, почты и железных дорог), газоснабжение в Германии стабильно, а выпадающие объемы компенсируются "более высокими потоками, прежде всего из Норвегии и Нидерландов".
В Чехии тоже не опасаются сокращения транзита через Украину. Как заверил глава Минпромторга Йозеф Сикела, запасы в стране превышают 1,25 миллиарда кубометров, это в два раза больше, чем год назад. Он также уточнил, что через украинскую ГИС "Сохрановка" проходит лишь небольшая часть поставок.
В Европе при этом признают, что Россия ничего не нарушает. В частности, министр по делам защиты климата, экологии и энергетики Австрии Леонора Гевесслер подчеркнула: "Поставки идут бесперебойно и в полном объеме".
Тем не менее, по оценкам экспертов, ЕС может недосчитаться трети российского газа, прокачиваемого через Украину. Тогда котировки голубого топлива снова двинутся вверх — из-за физического дефицита предложения. И заполнение европейские подземных хранилищ окажется под вопросом.

"Украина, ключевая страна для транзита российского газа, ​​впервые нарушила обязательства, объявив о форс-мажоре. <...> Эффект домино от вывода очередной трубы из газовой сети и потери потока в десять миллионов кубометров в сутки затруднит достижение плановых показателей по заполнению хранилищ", — полагают в норвежской аналитической компании Rystad Energy.

Наблюдатели не исключают, что претензии в этом случае предъявят уже не России, несмотря на недружественную позицию, а союзнику — Украине.
 
ЭкономикаГазпромОператор ГТС УкраиныЕвросоюзУкраинаЕвропаСеверный потокСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасности
 
 
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