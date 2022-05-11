https://ria.ru/20220511/tpu-1786070875.html

Ученые нашли экологически чистый способ переработки нефтяных отходов

Ученые нашли экологически чистый способ переработки нефтяных отходов - РИА Новости, 11.05.2022

Ученые нашли экологически чистый способ переработки нефтяных отходов

Ученые ТПУ разработали экологически чистый способ получения жидких углеводородов и битума из опасных для окружающей среды отходов нефтедобычи. По сообщению... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T03:00

2022-05-11T03:00

2022-05-11T03:00

наука

томский политехнический университет

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

томск

технологии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые ТПУ разработали экологически чистый способ получения жидких углеводородов и битума из опасных для окружающей среды отходов нефтедобычи. По сообщению томских исследователей, им удалось экспериментально подтвердить, что этот способ позволяет получать конкурентоспособные продукты для энергетической отрасли. Результаты работы опубликованы в журнале Applied Sciences.На всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти образуются нефтешламовые отходы (устойчивые смеси нефтепродуктов, воды и механических примесей — глины, ила, песка). Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей — увеличение объемов добычи и переработки нефти — приводит к накоплению нефтешламов, которые представляют серьезную опасность для окружающей среды. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) поставили перед собой задачу найти экологически безопасные способы переработки этих отходов.Одним из таких решений, по словам специалистов ТПУ, может стать паровой пиролиз — термохимический процесс, при котором насыщенные углеводороды распадаются на более мелкие, часто ненасыщенные углеводороды за счет термического разложения при недостатке воздуха.Сотрудники ТПУ совместно с индустриальным партнером экспериментально подтвердили, что с помощью парового пиролиза можно экологически безопасно перерабатывать нефтешламовые отходы и получать при этом энергетически ценные, конкурентоспособные продукты для промышленности.Предложенное учеными ТПУ решение предусматривает использование водяного пара как интенсифицирующего агента. В результате парового пиролиза образуются жидкие углеводороды (аналог мазута с улучшенной реологией), полукокс и неконденсируемый газ.Исследование проводилось на опытной установке индустриального партнера с высокой степенью готовности технологии к промышленному внедрению.По его словам, использование пара позволяет обеспечить взрывобезопасность работы установки, ее экологичность и повысить энергетическую ценность получаемых продуктов по сравнению с большинством существующих решений, основанных на пиролизе в инертной или безкислородной среде.В будущем исследователи рассчитывают на промышленное внедрение своей разработки на объектах энергетики, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20220420/tpu-1784341164.html

https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

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томский политехнический университет, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, томск, технологии