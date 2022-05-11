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RapNet запретила торговлю бриллиантами из России - РИА Новости, 11.05.2022
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RapNet запретила торговлю бриллиантами из России
RapNet запретила торговлю бриллиантами из России - РИА Новости, 11.05.2022
RapNet запретила торговлю бриллиантами из России
Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, спрогнозировав кризис предложения,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:28
2022-05-11T19:29
экономика
цены на нефть
россия
сша
алроса
евросоюз
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, спрогнозировав кризис предложения, говорится в сообщении Rapaport Group."RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила в своей сети российские бриллианты. Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями", - сказано в сообщении.В сообщении подчеркивается, что Россия поставляет около 30% мировых алмазов, что не может не отразится на мировых цепочках поставок этого сырья."Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков", - приводятся в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.В начале апреля США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.RapNet - крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно на RapNet размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году, группа насчитывает более 20 000 клиентов в более чем 121 стране.
https://ria.ru/20220511/evropa-1787981371.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, алроса, евросоюз
19:28 11.05.2022 (обновлено: 19:29 11.05.2022)
 
RapNet запретила торговлю бриллиантами из России

Rapaport Group: RapNet запретила торговлю бриллиантами из России

© Фото : Пресс-служба компании "АЛРОСА"Бриллиант "Династия"
Бриллиант Династия - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Пресс-служба компании "АЛРОСА"
Бриллиант "Династия". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, спрогнозировав кризис предложения, говорится в сообщении Rapaport Group.
"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила в своей сети российские бриллианты. Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями", - сказано в сообщении.
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы
В сообщении подчеркивается, что Россия поставляет около 30% мировых алмазов, что не может не отразится на мировых цепочках поставок этого сырья.
"Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков", - приводятся в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.
В начале апреля США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
RapNet - крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно на RapNet размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году, группа насчитывает более 20 000 клиентов в более чем 121 стране.
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Le Figaro: антироссийские санкции нанесли удар по французскому бизнесу
 
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