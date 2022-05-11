https://ria.ru/20220511/tipografiya-1787981514.html

Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП

Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП - РИА Новости, 11.05.2022

Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП

Московская цифровая типография, специализирующаяся на выпуске книг, журналов, учебных пособий и тетрадей, получила лизинговое финансирование на сумму 17,6... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:48

2022-05-11T18:48

2022-05-11T18:48

корпорация мсп

москва

экономика

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Московская цифровая типография, специализирующаяся на выпуске книг, журналов, учебных пособий и тетрадей, получила лизинговое финансирование на сумму 17,6 миллиона рублей для приобретения оборудования, которое позволит предприятию увеличить производительность и нарастить объем продаж на 20%, сообщает Корпорация МСП.Полученные средства типография Onebook использует для приобретения машины клеевого бесшвейного скрепления. "Новое оборудование позволит увеличить скорость выпуска печатной продукции, нарастить объем продаж на 20%, повысить рентабельности на 6-8% в течение года после поставки оборудования. Стоимость проекта оценивается на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Лизинговое финансирование предоставила РЛК Республики Башкортостан."Лизинговая поддержка бизнеса – один их тех инструментов Корпорации МСП для бизнеса, который сейчас максимально настроен на поддержку бизнеса в текущих условиях. Обеспечены низкие ставки, повышены сроки лизингового финансирования, снижен уровень минимальной суммы финансирования. Увеличена доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемых РЛК", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В КМСП напомнили, что минимальная сумма финансирования составляет 500 тысяч рублей, максимальная - 50 миллионов рублей. Аванс лизингополучателя – от 10%. Срок лизинговой поддержки составляет до 84 месяцев. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП или Цифровой платформе МСП.

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, москва, экономика