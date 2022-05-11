Рейтинг@Mail.ru
Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/tipografiya-1787981514.html
Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП
Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП - РИА Новости, 11.05.2022
Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП
Московская цифровая типография, специализирующаяся на выпуске книг, журналов, учебных пособий и тетрадей, получила лизинговое финансирование на сумму 17,6... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:48
2022-05-11T18:48
корпорация мсп
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Московская цифровая типография, специализирующаяся на выпуске книг, журналов, учебных пособий и тетрадей, получила лизинговое финансирование на сумму 17,6 миллиона рублей для приобретения оборудования, которое позволит предприятию увеличить производительность и нарастить объем продаж на 20%, сообщает Корпорация МСП.Полученные средства типография Onebook использует для приобретения машины клеевого бесшвейного скрепления. "Новое оборудование позволит увеличить скорость выпуска печатной продукции, нарастить объем продаж на 20%, повысить рентабельности на 6-8% в течение года после поставки оборудования. Стоимость проекта оценивается на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Лизинговое финансирование предоставила РЛК Республики Башкортостан."Лизинговая поддержка бизнеса – один их тех инструментов Корпорации МСП для бизнеса, который сейчас максимально настроен на поддержку бизнеса в текущих условиях. Обеспечены низкие ставки, повышены сроки лизингового финансирования, снижен уровень минимальной суммы финансирования. Увеличена доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемых РЛК", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В КМСП напомнили, что минимальная сумма финансирования составляет 500 тысяч рублей, максимальная - 50 миллионов рублей. Аванс лизингополучателя – от 10%. Срок лизинговой поддержки составляет до 84 месяцев. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП или Цифровой платформе МСП.
https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, москва, экономика
18:48 11.05.2022
 

Типография увеличит объем продаж на 20% при лизинговой поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Московская цифровая типография, специализирующаяся на выпуске книг, журналов, учебных пособий и тетрадей, получила лизинговое финансирование на сумму 17,6 миллиона рублей для приобретения оборудования, которое позволит предприятию увеличить производительность и нарастить объем продаж на 20%, сообщает Корпорация МСП.
Полученные средства типография Onebook использует для приобретения машины клеевого бесшвейного скрепления. "Новое оборудование позволит увеличить скорость выпуска печатной продукции, нарастить объем продаж на 20%, повысить рентабельности на 6-8% в течение года после поставки оборудования. Стоимость проекта оценивается на сумму 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
5 мая, 15:28
Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново
Лизинговое финансирование предоставила РЛК Республики Башкортостан.
"Лизинговая поддержка бизнеса – один их тех инструментов Корпорации МСП для бизнеса, который сейчас максимально настроен на поддержку бизнеса в текущих условиях. Обеспечены низкие ставки, повышены сроки лизингового финансирования, снижен уровень минимальной суммы финансирования. Увеличена доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемых РЛК", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В КМСП напомнили, что минимальная сумма финансирования составляет 500 тысяч рублей, максимальная - 50 миллионов рублей. Аванс лизингополучателя – от 10%. Срок лизинговой поддержки составляет до 84 месяцев. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на сайте Корпорации МСП или Цифровой платформе МСП.
 
Корпорация МСПМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала