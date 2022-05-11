https://ria.ru/20220511/teplo-1787855781.html
Наступление майского тепла в Москве откладывается
Наступление майского тепла в Москве откладывается - РИА Новости, 11.05.2022
Наступление майского тепла в Москве откладывается
Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:23
2022-05-11T11:23
2022-05-11T11:28
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду", - рассказала Волосюк.
https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос"
11:23 11.05.2022 (обновлено: 11:28 11.05.2022)
Наступление майского тепла в Москве откладывается
Синоптик "Фобоса": наступление майского тепла в Москве переносится на 20-е числа мая