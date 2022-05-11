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Наступление майского тепла в Москве откладывается - РИА Новости, 11.05.2022
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Наступление майского тепла в Москве откладывается
Наступление майского тепла в Москве откладывается - РИА Новости, 11.05.2022
Наступление майского тепла в Москве откладывается
Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:23
2022-05-11T11:28
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду", - рассказала Волосюк.
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общество, москва, центр "фобос"
11:23 11.05.2022 (обновлено: 11:28 11.05.2022)
 
Наступление майского тепла в Москве откладывается

Синоптик "Фобоса": наступление майского тепла в Москве переносится на 20-е числа мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду", - рассказала Волосюк.
Деревья - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:26
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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