https://ria.ru/20220511/teplo-1787855781.html

Наступление майского тепла в Москве откладывается

Наступление майского тепла в Москве откладывается - РИА Новости, 11.05.2022

Наступление майского тепла в Москве откладывается

Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:23

2022-05-11T11:23

2022-05-11T11:28

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ожидается сырой и прохладной, наступление майского тепла и солнца переносится на третью декаду месяца, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду", - рассказала Волосюк.

https://ria.ru/20220510/pogoda-1787720715.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, центр "фобос"